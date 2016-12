Ünlü oyuncu, kızının ölümünden bir gün sonra hayatını kaybetti

ABD aktris Debbie Reynolds, Star Wars filmleriyle hafızalara kazınan kızı Carrie Fisher'ın ölümünden bir gün sonra hayatını kaybetti.

ABD medyası, felç geçiren 84 yaşındaki yıldızın Los Angeles’ta hastanede öldüğünü duyurdu.

Hollywood efsanesi, 1952 tarihli Amerikan müzikal komedi filmi “Singin’ in the Rain” rolüyle hafızalara kazınmıştı.

Star Wars serisinde Prenses Leia rolüyle tanınan Fisher ise, uçakta yaşadığı ani kalp durması sonucu Salı günü 60 yaşında hayatını kaybetmişti.Fisher’ın ölümünü dünyaya duyuran oğlu Todd Fisher, Associated Press haber ajansına verdiği demeçte, “Şimdi Carrie’yle birlikte, hepimiz çok üzgünüz” dedi.

Oğul Fisher, kız kardeşi Carrie’nin ölümünün annesine çok ağır geldiğini de sözlerine ekledi.

Fisher, kızının ölümü üzerine Salı günü Facebook hesabından paylaştığı açıklamada, “Benim sevgili ve harika kızımın yeteneklerini kabul eden herkese çok teşekkürler. Sonraki durağında ona yol gösteren düşünce ve dualarınız için size minnettarım” ifadelerini kullanmıştı.

1964’TE OSCAR’A ADAY GÖSTERİLDİ

Reynolds, 1950’li ve 60’lı yıllarda birbiri ardına çekilen büyük Hollywood müzikal ve komedilerinin aranan başrol oyuncusuydu.

19 yaşında “Singin’ in the Rain” filmiyle yıldız olan Reynolds, 1964 yılında “The Unsinkable Molly Brown” müzikaliyle En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde Oscar’a aday gösterilmişti.

Reynolds, 2015 yılında Beyaz Perde Sanatçıları Derneği tarafından Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne değer görülmüştü.