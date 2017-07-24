Ünlü şarkıcı Barbara Weldens, sahnede yaşamını yitirdi
Fransız şarkıcı Barbara Weldens, konser sırasında sahnede düşüp hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcının kesin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.
24/07/2017
Sirklerde büyüdükten sonra şarkıcılığa başlayan Barbara Weldens, Fransa'nın Lot bölgesindeki Goudron köyünde yer alan kiliside sahneye çıktı. 35 yaşındaki Weldens, şarkı söylediği sırada düşüp hayata veda etti.
ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR
Fransız şarkıcının kesin ölüm nedeni bilinmiyor. Ünlü ismin kalp krizi veya elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği konuşuluyor.
TURNE KÖTÜ SONLA BİTTİ
Weldens, akustik gitar ve piyanist eşliğinde şarkılarını seslendirdiği bir turnede bulunuyordu.