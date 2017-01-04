Ünlü seri katil Manson hastaneye kaldırıldı

Hangi hastaneye yatırıldığı açıklanmayan seri katilin ciddi bir rahatsızlık yaşadığı bildiriliyor. 48 yıldır cezaevinde olan Manson, yedi kişiyi öldürmekten ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Hakkında belgeseller çekilen ABD’li seri katil Charles Manson, rahatsızlandığı için California’da bir hastaneye kaldırıldı. Los Angeles Times, Manson'ın hastalığının ciddi olduğunu bildiriyor.



1969’tan beri ömür boyu hapis cezasını çeken 82 yaşındaki Manson'un yatırıldığı hastanenin adı açıklanmadı.

18 yaşından itibaren birçok kez hapse giren; ardından tahliye olan Manson, son olarak yedi kişiyi öldürmek ve 'aile' adını verdiği sapkın gruba üye çok sayıda kişiyi vahşice işledikleri seri cinayetlere teşvik etmekten yargılanıp hüküm giymişti.

Kaynak: Euronews