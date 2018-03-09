HABER KIBRIS

Ünlü tasarımcı Rob Janoff KKTC’ye geliyor

Ünlü tasarımcı Rob Janoff, kariyer etkinliğine katılmak üzere KKTC’ye geliyor.

09/03/2018
hk

Ünlü tasarımcı Rob Janoff KKTC’ye geliyor
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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden (DAÜ) yapılan  açıklamaya göre Janoff, DAÜ Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) ve DAÜ akademisyenleri organizasyonuyla, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası iş birliğinde gerçekleştirilecek “Uluslararası Kariyer Haftası” ve “Kariyer Fuarı” çerçevesinde Pazartesi günü sunum yapacak.
Apple logosunu tasarlamasıyla da tanınan Rob Janoff , “Uluslararası Kariyer Haftası” açılış töreni kapsamında Pazartesi günü Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak açılış töreninde, “Bir Tasarım Kariyeri: Fırsatları Başarıya Dönüştürmek” konulu bir konuşma yapacak.  





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TAGS: Rob Janoff
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