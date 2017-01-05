Ünlü yıldızın son halini görenler tanıyamıyor!





Ünlü televizyon programının yıldızı Scarlett Moffatt, eski ve yeni halini karşılaştırdığı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Dünyaca ünlü televizyon programı The Gogglebox’ın yıldızı Scarlett Moffatt, sosyal medya hesabından ‘öncesi-sonrası’ fotoğrafını paylaştı.



Spor ve diyetle 46 bedenden 34’e düşerek, incelen TV yıldızının, 2017’den beklentisi sağlıklı bir hayat… Instagram’da kilolu ve zayıflamış halini karşılaştıran Moffatt, “Daha sağlıklı olduğum için çok mutluyum. Hep birlikte 2017’yi bizim yılımız yapabiliriz!” dedi. Ünlü ismin takipçileri ise iltifat yağdırdı.







