Ünlüler Sandık Başında
16/04/2017
Türkiye genelinde anayasa değişikliği için oy verme işlemi devam ediyor. Oylarını kullanan ünlü isimler de vatandaşlık görevlerini yaptıkları okullardan paylaşımlarda bulunuyor. İşte ünlülerin referandum paylaşımları...
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Tarkan
"Günaydın"
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Nusret Gökçe
"İşlem tamam"
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Cem Yılmaz
Cem Yılmaz oy vermeye elektrikli bisikletiyle gitti.
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Cem Yılmaz
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Ceyda Düvenci
"Hadi hemen oy vermeye..."
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Mustafa Ceceli
"Demokratik tercih hakkınızı kullanmak için lütfen sandıklara gidiniz. Huzurlu ve saygılı bir seçim ortamı olması dileğiyle"
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Demet Akalın
"Gece sahne 4 bitti. Ben erkenden vatandaşlık görevime yola"
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İbrahim Kutluay
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Tuğba Özay
"Vatandaşlık görevimi yaptım"
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Hakan Yılmaz
"Oyumuzu verdik"
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İbrahim Çelikkol
"Oy ver"
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İbrahim Tatlıses
"Vatandaşlık görevini yerine getir, oyunu kullan, sonra şikayet etme"
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Sabahat Akkiraz
"Oyumuzu kullandık"
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Emina Sandal
"Oyumuzu kulandık"
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