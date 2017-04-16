HABER KIBRIS

Ünlüler Sandık Başında

16/04/2017

Ünlüler Sandık Başında
ads

Türkiye genelinde anayasa değişikliği için oy verme işlemi devam ediyor. Oylarını kullanan ünlü isimler de vatandaşlık görevlerini yaptıkları okullardan paylaşımlarda bulunuyor. İşte ünlülerin referandum paylaşımları...

  •  

    Tarkan

    "Günaydın"

  •  

    Nusret Gökçe

    "İşlem tamam"

  •  

    Cem Yılmaz

    Cem Yılmaz oy vermeye elektrikli bisikletiyle gitti.

  •  

    Cem Yılmaz

  •  

    Ceyda Düvenci

    "Hadi hemen oy vermeye..."

  •  

    Mustafa Ceceli

    "Demokratik tercih hakkınızı kullanmak için lütfen sandıklara gidiniz. Huzurlu ve saygılı bir seçim ortamı olması dileğiyle"

  •  

    Demet Akalın

    "Gece sahne 4 bitti. Ben erkenden vatandaşlık görevime yola"

  •  

    İbrahim Kutluay

  •  

    Tuğba Özay

    "Vatandaşlık görevimi yaptım"

  •  

    Hakan Yılmaz

    "Oyumuzu verdik"

  •  

    İbrahim Çelikkol

    "Oy ver"

  •  

    İbrahim Tatlıses 

    "Vatandaşlık görevini yerine getir, oyunu kullan, sonra şikayet etme"

  •  

    Sabahat Akkiraz

    "Oyumuzu kullandık"

  •  

    Emina Sandal

    "Oyumuzu kulandık"

  •  



TAGS: Seçim, referandum, ünlü, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems