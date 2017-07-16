Ünlülerden 15 Temmuz mesajları

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümünde ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla darbeyi kınadı, Şehitler Köprüsü’ndeki anma törenine katıldılar.

15 Temmuz şehitleri, dün ülke genelinde düzenlenen törenlerle anıldı. Sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim de sosyal medya hesaplarında paylaştıkları mesajlarla kanlı darbe girişimine yönelik tepkilerini dile getirdi, şehitleri andı. Orhan Gencebay, Demet Akalın, Murat Yıldırım’ın olduğu birçok ünlü isim, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki anma törenine katıldı... İşte o isimler ve paylaşımları...

SEZEN AKSU: “Minik Serçe”, Instagram’dan paylaştığı mesajında darbe ve darbe hevesini insanlık suçu olarak nitelendirdi.

Demet Akalın:

Geçen sene kafandan uçaklar geçerken korkudan ne yapacağını şaşırıyordun. Bugün elin pek karnın tok. Hâlâ şehitlerimizi anmayan bazılarını görüp takip ettiğim için utanıyorum...

EŞİYLE KATILDI

Oyuncu Murat Yıldırım, anma törenine eşi İmane Elbani ile katıldı. Yıldırım, Instagram’da “Tam 1 yıl önce bu köprüde bizim için şehit olan tüm şehitlere Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum” mesajı paylaştı.

ORHAN

GENCEBAY:

Orhan Gencebay da törendeydi. Vatandaşlar ünlü isimlere yoğun ilgi gösterdi.

Burcu Esmersoy:

Bu vatan bizim. Bu cumhuriyet, bu demokrasi bizim! Aksi düşünülemez, kimsenin gücü yetmez. Bir kez daha şehitlerimize rahmet, ailelerine sabır diliyorum.

BAYRAKLI POZ:

Modacı

Hakan

Akkaya, Hande Yener, Ivana Sert ile çektirdiği pozu Instagram’dan “Ne mutlu Türk’üm diyene” mesajıyla paylaştı.

PETEK DİNÇÖZ:

Şarkıcı anma töreninde Türk bayrağıyla çekildiği pozu hesabından paylaştı.

Işın Karaca, Şehitler Köprüsü’nde polislerle çektirdiği bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Tarkan: 15 Temmuz’da şehit düşen tüm kahramanlarımızın ruhu şad olsun, vatan size minnettar.

Ünlüler, Şehitler Köprüsü’ndeki anma törenine böyle gittiler

İrem Derici: Asla unutmayacağız ne o günü ne de sonrasında yaşananları. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin, dimdik çıkarız biz her türlü beladan ama bir daha yaşamayalım. Allah bizi, ülkemizi, askerimizi, polisimizi, hükümetimizi ve birliğimizi korusun. Ülkemizde gözü olanın da gözü çıksın. Dualarınızı eksik etmeyin şehitlerimize ve ailelerine.

Deniz Seki:

Ben 15 Temmuz’u kapalı bir yerde yüreğim kan ağlayarak yaşadım. 15 Temmuz kahramanlığın günü. Bayrağımızı indirtmeyen, ezanımızı dindirtmeyen bütün şehitlere selam olsun. Daima dualarımdalar.

Murat Boz: Sahip olduğu kudretin damarlarındaki asil kandan geldiğini bilen bir milletin önünde, ülkemizin bütünlüğüne ve geleceğine kasteden ne silah, ne tank ne de tüfek durabilir. 15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın demokrasi!