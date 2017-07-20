Çamlıköy’de tarımsal üretimde kullanılan iki su kuyusundan birinin motoru aylar önce elektrik borcu nedeniyle devre dışı kaldı. Tek motorla üretimi sürdürülmeye çalışan üreticiler zor durumda. Üretimin tamamen duracağı uyarısında bulunan Muhtar Fehmi Çamlıköylü yaşanan duruma isyan etti:

Gürsel KARAGÖZLÜ -HAVADİS

Lefke Belediyesi’ne bağlı Çamlıköy’de yaşanan su sıkıntısı üretimi durma noktasına getirdi.

Çamlıköy’de mevcut iki içme ve sulama kuyusunun bir tanesinin motoru 450 bin TL’lik elektrik borcu nedeniyle devre dışı kaldı. Köyde ciddi oranda içme ve sulama suyu sıkıntısı yaşıyor.

Çamlıköy Muhtarı Fehmi Çamlıköylü 2010 yılına kadar köy muhtarlığına bağlı olan köyün iki adet içme ve sulama suyu su motorlarının bir tanesinin geçmiş muhtarlar döneminde 450 bin TL’lik elektrik borcu biriktiğini ve kuyunun elektriğinin kesildiğini söyledi. Çamlıköylü köye sulama suyunun yaklaşık iki aydan beridir sağlanamadığını ve geçimini tarımdan sağlayan köylülerin yaklaşık 1000 dönümlük bahçe ve tarlalarının tek su kuyusundan sulama yapıldığını kaydetti. Çamlıköylü, hizmet veren su kuyusunun da kurumak üzere olduğunu, köydeki 100 hanenin de içme ve kullanım suyun sıkıntısı yaşadığını ekledi.

“Lefkoşa’nın suyunu da biz gönderiyoruz”

Çamlıköy Muhtarı Fehmi Çamlıköylü, Türkiye’den adaya su gelmesine rağmen Çamlıköy bölgesinden Lefkoşa’ya halen 9 su kuyusundan su pompalandığını, bölgedeki yeraltı kaynaklarının tükenmek üzere olduğunu söyledi.

Çalışan motor arıza yaparsa…

Muhtar Fehmi Çamlıköylü, Çamlıköy’e içme suyunun Rum kesiminden gelen Pınar suyundan tek motor ile temin edildiğini aktardı. Çamlıköylü, mevcut motorun arıza yapması durumunda veya elektrik borcunun ödenmemesi durumunda hem köyün susuz kalacağını hem de şu anda susuzlukla mücadele eden çiftçilerin ürünlerinin tamamen kuruyacağını vurguladı.

“Rum hükümeti ile temasa geçeceğiz”

KKTC yetkililerinin su sorununa çözüm bulmaması halinde şu andan köyün içme suyunu sağladıkları pınar suyunun geldiği Rum köyü olan Agios Nikolaos’dan sürekli su almak için Rum hükümeti ile temasa geçeceklerini kaydeden Muhtar Çamlıköylü, “Rumlardan hem içme hem de sulama suyu için müracaat edeceğiz” dedi.

“Ürünlerim kurumak üzere”

Üretici Barış Özdemir, evli 3 çocuk babası olduğunu geçimini tarımla uğraşarak sağladığını Cengizköy ve Çamlıköy’de sebze yetiştiriciliği yaptığını anlattı. Özdemir, Cengizköy’de su sıkıntısı yaşamadığını istediği zaman tarlalarına sulayabildiğini ancak Çamlıköy’deki tarlalarını sulamada iki aydan beridir su sıkıntısı yaşadığını belirtti.

Tarlada ekili olan domates, patlıcan, biber, marul ve diğer ürünleri için günde 12-15 saat sulama yapması gerektiğini vurgulayan Özdemir, en fazla 4-5 saat su alabildiğini ekledi.

Tarladaki ürünlerinin susuzluktan kuruma noktasına geldiğine dikkat çeken Özdemir saati 36 TL’ye aldıkları suyun fiyatının 40 TL’ye arttığını ancak bu fiyata da su alamaz durumda olduklarını söyledi.

Kendisi gibi birçok üreticinin mağdur olduğunu aktaran Özdemir şöyle devam etti: 20 bin marulum kurudu, diğer ürünlerin de kurumak üzere. Şu anda 60 bin TL yatırım yaparak sebze ektim ancak 3-5 güne kadar köye su sağlanmazsa zararlarım çok büyük olacak.

“Tedbir alın”

Üretici Barış Özdemir köydeki üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi için ilgililerin acil tedbir alması gerektiğini vurgulayarak tedbir alınmaması halinde ekmek alacak para bulamayacaklarını söyledi.