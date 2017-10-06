Üretim tarihi ve son kullanma tarihi yanıltmacası mı?

Facebook hesabından kurtlanmış pirinç fotoğrafı paylaşan Tarım Dairesi eski Müdürü Emine Solyalı, ürünlerin son kullanma tarihi ile ilgili yanıltıcı uygulamalar yapıldığını öne sürdü

Tarım Dairesi eski Müdürü Emine Solyalı, dün sosyal medya hesabından paylaştığı iletide çarpıcı iddialarda bulundu. Kurtlanmış pirinç fotoğrafı paylaşan ve gıdaların yeterince denetlenmediğini belirten Solyalı şunları ifade etti: “Lütfen firmaların depoları ara sıra da olsa kontrol edilsin. Gerçek üretim tarihi ithal edildiği torbalar üzerinde yazan bu tür ürünlerin, marketten alınan paketleri üzerinde paketlendiği tarih üretim tarihi olarak yazılıyor. Bu beni bile yanıltarak paketi iyice kontrol etmeden almama neden oldu. Sonuç görüldüğü gibi. Üretim tarihi Mayıs 2017 olduğu iddia edilen üründeki kurtlar…”