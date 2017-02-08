Üretiyoruz, satamıyoruz

KKTC’nin 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam ihracatı 83 milyon 873 bin 287 dolar olarak gerçekleşti. Ülkenin aynı döneme ait toplam ithalat rakamı ise 1 milyar 26 milyon 953 bin 811 dolar. İthalat, ihracatın 12.24 katı

YÜZDE 13 DÜŞTÜ:

Ticaret Dairesi’nin 2016 yılı Ocak – Eylül raporuna göre, toplam ihracatın yüzde 67.’si Türkiye’ye yapılırken ithalatın yüzde 60.1’i Türkiye’den gerçekleşti. Toplam İthalat bir önceki yıla göre aynı kalırken ihracat, bir önceki yıla oranla yüzde 13 oranında düşüş kaydetti

ASLAN PAYI SÜT ÜRÜNLERİNDE:

Ticaret Dairesi’nin 2016 yılı Ocak – Eylül dönemini kapsayan verilerine göre, ihracat şampiyonu süt ürünleri oldu. 83.873.287 dolarlık ihracatta süt ürünlerinin payı 33.967.923 dolar, narenciyenin payı 17.799.960 dolar, rakının payı ise 9.838.143 dolar oldu

EN FAZLA TAŞIT ALDIK:

2016 yılı Ocak – Eylül döneminde toplam ithalatta en büyük payı taşıt araçları, yakıt, konfeksiyon, inşaat demiri, ilaçlar, alkollü içkiler ve hayvan yemleri ve katkı maddesi oluşturdu. 1.026.953.811 dolarlık ithalatta taşıt araçlarının payı 92.906.481 dolar

KAYNAK: Duygu Alan | Havadis | Haberin Tamamı İçin Tıklayın