Uşak’ta 200 bin yıllık insan izleri bulundu

Uşak Kültür ve Turizm İl Müdürü Buğra İnal, Uşak Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi’nin koordineli olarak yaptığı çalışmalar sonucunda Paleolitik yontma taş çağına ait birçok eserin bulunduğunu söyledi. Çalışmalara devam edeceklerinin altını çizen İnal, Uşak'ta 200 bin yıllık geçmiş döneme ait bulunan kalıntıların gün yüzüne çıktığını kendileri için ayrıca heyecan verici olduğunu dile getirdi.



NEANDERTAL TÜRÜN KULLANDIĞI TAŞLAR

Döneme ait insan kemiklerine ve kalıntılarına ulaşıp net bir şekilde o deneme ışık tutacak bir sayfa açmak istediklerini kaydeden İnal, “Sürmecik bölgesinde yapmış olduğumuz kazı çalışmalarımızda 200 bin yıl öncesine ait birçok eser bulduk. Yontma taş çağı dediğimiz Paleolitik döneme ait hayvan kalıntıları ve burada yaşayan ‘Neandertal’ dediğimiz insanların o dönemde kullandıkları birçok kalıntıları da gün yüzüne çıkardık. Bunların en başında bölgede bulduğumuz ok uçları, balta, hayvan derisini yüzmekte kullandıkları taşlar bizleri oldukça heyecanlandırdı. Çalışmalarımıza devam edip yakın tarihte açılışını yapacağımız Uşak Müze’sinde yontma taş çağına ait bu buluntuları sergileyeceğiz” dedi.



80 BİN PARÇA ALET BULUNDU

Uşak Müze Müdürü ve Sürmecik Bölgesi Kazı Başkanı Şerif Söyler ise “Yontma taş çağına ait 80 bin parça aletler bulduk. Bölgeden çıkan kalıntı buluntu ve aletler Ankara Üniversitesi’nde inceleme altında. Döneme ait insanlar avlanmak için birçok aletler yapmışlar. Ok ucu el baltası gibi aletlerle su kenarlarında avladıkları hayvanları yiyerek hayatlarını sürdürmüşler. Bölgede ne kadar konakladıklarını tam olarak söyleyemiyoruz. Çevrede herhangi bir mağara ile karşılaşmadık. Bu da açık alanda yaşadıklarını gösteriyor” açıklamasını yaptı.