Usta yazar Şahin, DAÜ’de öğrencilerle bir araya geldi

Öyküleri 12 farklı dile çevrilen ve 40 yıllık sanat yaşamına ulusal ve uluslararası birçok ödül sığdıran yazar Osman Şahin bugün Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Mustafa Afşin Ersoy Salonunda yer alan etkinlik de yazar Şahin, “Dünya’nın en iyi okulları köy enstitüleri” konulu konferans verdi.

Etkinliğin açılışı konuşmasını yapan Fen ve Edebiyat Bölümü dekanı Prof. Dr.Mehmet Ali Özarslan, bölümün Türkoloji alanında önemli bir yere sahip olmak için çalıştığını söyledi.

Eğitim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ülkü Vancı Osam da, böylesi bir etkinliğin üniversitede gerçekleştirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, köy enstitülerinin zamanında eğitime çok önemli katkıları olduğunu anımsattı.

Fen ve Edebiyat fakültesi Bölüm Başkanı Yardımcı Doç. Dr. Gülseren Tor, da böylesi değerli bir yazar olan Osman Şahin’i üniversitede ağırlamaktan dolayı onur duyduklarını kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından Yazar Osman Şahin’in hayat hikayesini anlatan kısa bir video gösterisi gerçekleştirildi.

Daha sonra öğrencilerle bir araya gelen Şahin“Dünya’nın en iyi okulları köy enstitüleri” konulu konferans verdi.

Konferansta mikrofon da kullanmayan Şahin, Ahmet Arif’in “Anadolu” isimli şiirini de okudu.

Dünya’nın en iyi eğitim sistemlerinden birinin köy enstitülerin olduğunu vurgulayan Şahin, eğitimin evrensel olduğunu ifade etti.

“Eğitim vardır 15 yılda ülkelere çağ atlatır, eğitim vardır Sudi Arabistan’da olduğu gibi ülkeleri yıllarca geri götürür” diyen Şahin, eğitimde cinsiyete göre eğitimin olamaycağının altını çizdi.

Şahin, Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitime çok büyü önem verdiğini belirterek, köy enstitülerinin kurtuluş savaşının bir devamı olduğunu söyledi.