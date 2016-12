Usta Yönetmen Cemal Yıldırım'dan BRT yorumu

Usta Yönetmen Cemal Yıldırım BRT'yle ilgili çok konuşalucak bir yazı kaleme aldı.

Adet oldu artık, her 25 Aralık'ta BRT ile ilgili bir yazı yazıyorum, ancak bu yıl ne hal ise içimden şu saate kadar bir yazı yazmak gelmemişti. Ta ki Facebook'ta, BRT'li bir arkadaşın, Brt'de çalışmaktan çok mutlu, gururlu ve onurlu olduğunu belirten bir paylaşım yaptığını görene dek. Bu paylaşımı okuyunca beynimde aniden bir ışık çaktı. Yahu dedim, ben de mutlumuyum acaba BRT'de çalışmaktan?...Düşündüm...Düşündüm..Biraz kaşındım...İçimden gelen sesi dinlemek istedim ancak içim kapandı cevap vermedi...Bir çay yaptım, geçtim bilgisayarın başına ve okuduğunuz şu şatırları yazmaya karar verdim..Merak etmeyin çok uzun bir yazı olmayacak, hemencecik okuyup bitireceksiniz.



Biri bana dese ki "be bay, mesleğini severmisin?" Anında cevabı veririm, "Tabi ki severim , dünyaya bir daha gelsem yine bu mesleği seçerdim" derim ve arkasından da şunu ilave ederim "Ancak yine Kıbrıs'ta doğacaksam ve Brt'de çalışacaksam eksik kalsın bu meslek "



"Nedir peki bu negatiflik?



Sevmiyorsan niye BRT'ye katlanıyorsun?



Bas istifayı çek kaç" diyenler olacaktır elbet.



Ekmek arslanın ağzında..Memleketin durumu da ortada. Paraya, işe ihtiyacımız var. Çalışacağız. Mecburuz. Sorun bu değil ki zaten. Hem kaç kişi çalıştığı yeri sever ki? Filanca şirkette eşya indirip kaldırmaktan beli göçmüş dağıtım elemanı veya falanca firmada patronunun kaprisini çeken sekreter ille yaptığı işi sevmek zorundamı? Mecburen katlanırsın, yaşam kavgası içerisinde, ite kaka sevmediğin şeylere de katlanırsın. Bizimkisi de o hesap.



Şimdi şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya. "Cemal Yıldırım haindir, ekmek yediği teknesini sevmez, nankör herif"



Bak arkadaşım, biz hade sevmeyik, size göre de suçluyuk, peki burasını bize 53 yıldır sevdiremeyenlerin hiçmi suçu yok?



Ha bu arada yeri gelmişken söyleyim, BRT'de şu an çalışan veya emekli olan ve BRT'yi sevenler muhakkak vardır, olabilir. Olacak da...Herkesin kişisel beklentisi, bakış açısı, düşünceleri farklıdır. Sevebilen sever.



Sevme hakkı varsa, sevmeme hakkı da var, bunu da unutmayalım.



Hade biz çalışanları geçtim. Peki halk BRT'yi seviyormu? Onca Türkiye kanalı arasından kaç kişi BRT'yi izliyor? Varmı bunun bilimsel verileri? Yok... Ne gerek var ki? Biz böyle eyiyik mi?



Geçen akşam sevgili dostum Muhittin Yangın'ın hazırladığı bir programı izliyordum BRT'de... Mikrofon Sizde programını... Adamın biri mikrofona şöyle dedi. "Hiçbir şey yok BRT'de nesini izleyim"...Hatta "hiçbirşey yok" lafını "hiç bir bok yok", şeklinde söyleyecekti ki bir an sustu lafı kekeledi aslında :) ve toparladı. İzlemezmiş BRT'yi, öyle dedi.



Ben de zaman zaman röportajlara çıkıyorum ve insanlar ile bire bir temasım oluyor. Brt ile ilgili çok da pozitif bir yaklaşım yok halkımızda. En çok haberler izleniyor belirli bir kesim tarafından. Bunun dışında halkın BRT'ye ilgisi yok. Pek çok evde BRT frekansı bile ayarlı değil ve maalesef bu durum , kurumdan sorumlu siyasetcilerin pek de umurunda değil aslında.



Haberler biraz izlensin, Hükümet propogandasını yapsın, borusunu öttürsün yeter. Dizi isteyen çevirsin Fox yada Kanal D 'yi. Yarışma isteyen çevirsin Acun'u. Tamamdır. Personel da şikayet etmesin. Gönlü alınsın, hataları görülmesin, ödül ve ceza sistemi çalıştırılmasın. Başarılı olanlar görmezden gelinsin, çünkü diğerleri gücenebilir. Boş veeerr. Tamamdır, biz böyle eyiyik.



Burdan herkese soruyorum, 1963’te radyonun yoktan var edilerek kurulmasının dışında, toplumsal olarak sahiplenilen başka başarı hikayemiz varmı? Hadi diyelim TV yayınına geçilmesi, BRT sitesinin inşaası ve HD yayına geçiş. Bu yatırımların dışında, günümüzde, toplumsal olarak sahiplenilen başka başarı hikayesi olarak neyimiz var?



Yıllarca, milli dava denilen dava uğruna, bir kısım vatandaşı görmezden gelmedi mi bu BRT? Sanatçılar kuruma öfkelenip kapısına işkembe fırlatmadı mı? TV kırılmadımı kapısında? Pek çok muhalif gazeteci, yazar, sanatçı yasaklanmadımı ekranlarda? Bu yönden geçmişi çok temiz değil BRT'nin. Ancak 2000'li yıllara geldiğimizde çok sesliliğe önem vermeye başladı ki geçmişin öfkesini üzerinden atması, önyargılardan kurtulması için henüz daha çok erken.



Diyeceğim o ki, ülkemizde "siyaset" denen illet, herzaman ve her yerde belirleyici unsur olduğu için, BRT'de de bu gelenek bozulmadı. Emek ve başarı, herzaman siyasete kurban gitmiştir bu kurumda. Özveri ile başarı yakalansa bile "KKTC usulu kinci siyasete" kurban gitmiştir.



Şöyle ki en basit örnek , son yıllarda kurum adına yapılan en büyük yatırım HD Stüdyolarının yapımıdır. Bunu herkes şu son resepsiyonda ballandıra ballandıra dile getiriyor ki şaşmamak elde değil. Neden şaşıyorum biliyormusunuz,? Şu an çatır çatır kullanılan ve BRT'nin ekran kalitesini dünya standartına çeken HD stüdyoyu hayata geçiren müdür Mete Tümerkan, kurum içerisinde nerdeyse hain ilan edilmiştir de ondan :))))



Biraz daha eskiye gidelim, BRT Sitesini hayata geçiren ve kurumun, Posta Binası üzerindeki izbe odalardan, modern bir binaya taşınmasının yolunu açan eski müdürlerimizden Özer Berkem de siyasete kurban gitmemişmiydi?



Demekki neymiş, bu kuruma iyilik de yakışmazmış. Bu da ayrı bir yazı konusu.



Şurası açık ve nettir ki BRT, Bir türlü profesyonelleşememiştir. Siyaset, burayı herzaman karıştırmıştır. Kurum içerisinde köşe başlarını tutan "personel görünümlü jurnalciler" eliyle, saray kumpaslarını aratmayan entrikalar dönmüştür yıllarca bu kurumun içerisinde. Profesyonellik ve iş bilirlilik değil, "siyasetciye yakınlık" ve "tetikcilik" pirim yapmıştır. Siyasetci de burasını "oy deposu" olarak kullandığı için, zamanında habire personel alınmış, işten anlamasa bile alınmış. "Yapa yapa öğrensin, yeter ki seçimde oyunu bize versin" denmiş ve kadrolar şişirilmiş, istemedikleri, sakıncalı olarak gördükleri adamlar, yetkili olmasın diye, tayinler, terfiler yapılmamış , sonra da sistem tıkanmış..mış mış muş...falan fıstık. OFFFF....Cidden usanırım artık yazayım bunları. Ve neden bu kurumu sevmediğimi de bunları yazarken hatırlarım.



USANDIM de bay..



Cidden usandım..



Her 2 senede bir müdür değişilmesinden, birtürlü profesyonelleşemeyen kadroların yarattığı itiş kakıştan, her hükümet değişikliğinde yetkililerin "BRT Yasası süratle hayata geçirilecek" laflarından bıktım usandım.



Sanki yasa geçse BRT düzelecek?



53 yıldır "zihinsel devrimi" yaratamayan kadrolar, yasa ile bunu başaracak ha?



Bugünlerde izinliyim. Oğlum Vedat İngiltereden geldiği için biriki hafta izin aldım. TV açık şu an ve BRT izliyorum. Bu satırları yazarken şu an kanalda kuruluş resepsiyonu canlı yayını var. Röportajlar yapılıyor emek veren eski çalışanlar ile. Taylan Kav abimiz şöyle diyor; "Kimse kusura bakmasın ama heyecan yok BRT'de. Bizim zamanımızda o birşeyler yaratmanın verdiği heyecanı şimdiki BRT'de göremiyorum".



Doğru söze ne denir Taylan Abim. Sana katılıyorum.



Evet doğrudur, heyecanım yok.



Kalmadı.



1992 de BRT'ye girdiğim ilk yıllardaki o heyecanlı halimizden eser yok artık.



Avuçlarımızın içinin şapır şapır terlediği ilk canlı yayınımda, pantolonumun dizleri sırıl sıklam olmuştu ellerimi silmekten. Hatırlarım. Ama o heyecan artık yok. Peki suç kimde? Bende mi Taylan abi? Bana bu konuda yardımcı olabilirmisin? Heyecanımı kim çaldı Taylan Abi?



2017'de BRT'de 25. yılım dolacak. Emeklilik hakkımı kazanacağım. Ancak emekli maaşı için 6 yıl daha beklemem gerekecek. Bu sebeple ekonomik durumuma göre, kurumda kalıp kalmayacağıma 2017 Aralığında karar vereceğim. O tarihe kadar "sevmesem" de işimi yapmaya devam edeceğim bu kurumda. Verilen görevleri "hakkı" ile yapmaya devam edeceğim. Çünkü ben bu mesleğe aşık birisiyim. BRT'yi sevmiyorum diye bu mesleğe ihanet edemem. Ancak;



Keşke sevebilseydim seni be BRT !



Keşke bana BRT'yi sevdirebilseydiniz be ey lafazan siyasetciler!



Canım bakanım, sevgili vekilim, koltuğunuz sıcak, mersedesiniz fiyakalı, kabulleriniz neşeli olsun.



Demek ki neymiş, işini yaparken ille de çalıştığın yeri sevmen gerekmiyormuş, bunu da 24 yıllık BRT hayatımda öğrenmiş olmanın huzuru içerisindeyim. İçimdeki ses şu an itibarı ile bu cevabı verdi.



Neyse hade ........ İyi yıllar!