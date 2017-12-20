Üstel: Ekonomisi güçlü bir ülke için çalışıyoruz

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Adayı Ünal Üstel, "Kıbrıs Türk halkının daha da kalkınması ve gelişmesi için yoğun çaba içerisinde olduklarını" söyledi.

UBP'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi ayakları üzerinde duran bir yapısının olmasını arzuladığına işaret eden Üstel, "İyi eğitimli insan sermayemiz sayesinde önemli başarılara imza attık, atacağız" dedi. "Ekonomik kalkınma alanında birçok tecrübemiz bulunuyor" diye konuşan Üstel, "Turizmden, ulaştırmaya, eğitimden sağlığa kadar her alanda önemli projeleri hayata geçirdik. Yeni dönemde de bu projeleri daha da güçlendireceğiz" dedi.

Kamuda ve özel sektörde çalışanların haklarının en sağlıklı şekilde verilmesi ve yerine getirilmesi konularına önem verdiklerini de anlatan Üstel, "Muhalefetin bütün olumsuz propagandalarına rağmen, halkın bizlere verdiği desteği önemsiyoruz. Ülkenin reel ekonomisinin söylentiler ve dedikodulara değil gerçeklere itibar ettiğini görüyoruz" dedi.