Üstünlük MTG’de

Süper Lig’in ikinci haftasında, ilk haftayı puansız kapatan Cihangir ile sezona 1 puanla başlayan Mağusa Türk Gücü, yarın ilk galibiyetlerini alma hedefi ile sahaya çıkacaklar

MTG’NİN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR: İki takım arasında ligde oynanan son 16 maçta, Mağusa Türk Gücü’nün galibiyet sayıları bakımından rakibine karşı üstünlüğü var. Bu maçlarda Mağusa ekibi 8, Mesarya ekibi ise 5 galibiyet elde etti.

Havadis/ Hüseyin KÖPRÜLÜ

K-Pet Süper Lig’in 2.haftasında Cihangir, Mağusa Türk Gücü’nü konuk edecek.

Sezonun ilk maçında Cihangir, Ocak deplasmanından mağlubiyetle dönerken Mağusa Türk Gücü konuk ettiği son şampiyon Yenicami ile 2-2 berabere kalmıştı.

2.haftada yarın Cihangir Stadı’nda oynanacak Cihangir-Mağusa Türk Gücü maçı öncesinde iki takım arasındaki son yıllardaki rekabette Mağusa takımın Mesarya temsilcisi önünde üstünlüğü bulunuyor.

Ligde oynanan son 16 maçta Mağusa Türk Gücü’nün 8, Cihangir’in ise 5 galibiyeti var. Takımlar 3 kez de sahada beraberlik ayrıldı.

İki takım arasında berabere biten 3 maçın da sonucunun 0-0 olması dikkat çekici oldu.

Evlerinde kazanıyorlar

İki takımın birbirlerine karşı mücadelelerinde kendi evlerinde daha başarılı bir grafik çizdiği ortaya çıkıyor. Mağusa Türk Gücü kazandığı 8 maçın 5’ini kendi sahasında elde ederken Cihangir de 5 galibiyetin 4’ünde evinde yaşadı.

Mağusa Türk Gücü son 16 lig maçında Cihangir filelerine toplam 32 gol gönderirken, Cihangir ise rakip ağları 17 kez sarstı.

Çifte galibiyetli sezonlar

İki ezeli rakip geçmiş yıllarda hem kendi sahalarında hem de deplasmanda kazandığı sezonlar yaşadılar.

Mağusa Türk Gücü 2015-2016 ve 2009-2010, Cihangir ise 2010-2011 sezonunda her iki maçtan da galip ayrıldılar.

Son 16 maçta alınan sonuçlar şöyle:

2016-2017 sezonu:

3.hafta: Cihangir-Mağusa Türk Gücü: 1-0

18.hafta: Mağusa Türk Gücü-Cihangir: 1-0

2015-2016 sezonu:

11.hafta: Mağusa Türk Gücü-Cihangir: 2-1

24.hafta: Cihangir-Mağusa Türk Gücü: 1-3

2014-2015 sezonu:

13.hafta: Cihangir-Mağusa Türk Gücü: 2-1

26.hafta: Mağusa Türk Gücü-Cihangir: 3-0

2013-2014 sezonu:

7.hafta: Mağusa Türk Gücü-Cihangir:0-0

20.hafta: Cihangir-Mağusa Türk Gücü: 1-0

2012-2013 sezonu:

3.hafta: Mağusa Türk Gücü-Cihangir: 0-0

16.hafta: Cihangir-Mağusa Türk Gücü: 3-4

2011-2012 sezonu:

3.hafta: Mağusa Türk Gücü-Cihangir:6-1

16.hafta: Cihangir-Mağusa Türk Gücü: 0-0

2010-2011 sezonu:

4.hafta: Mağusa Türk Gücü-Cihangir: 0-2

17.hafta: Cihangir-Mağusa Türk Gücü: 4-2

2009-2010 sezonu:

13.hafta: Mağusa Türk Gücü-Cihangir: 4-0

26.hafta: Cihangir-Mağusa Türk Gücü: 1-6