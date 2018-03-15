Rusya: İngiliz diplomatları kısa süre içinde sınır dışı edeceğiz

Çifte ajan Sergey Skripal'ın kızıyla birlikte zehirlenmesinin ardından başlayan İngiltere Rusya krizi büyüyor.

İngiltere'nin dün 23 Rus diplomatı sınırdışı etme kararına Rusya'dan misilleme geldi.

Rusya, "İngiliz diplomatları kısa süre içinde sınırdışı edeceğiz" açıklamasını yaptı.

RUSYA'DAN İNGİLTERE'YE 4 NOTA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü, Rusya’nın Birleşik Krallık'a eski Baş İstihbarat Servisi albayı Sergey Skripal davası yüzünden dört adet nota gönderildiğini açıkladı.



Zaharova, Rusya’nın böylelikle Londra ile aktif diyalog kurmaya başlamayı ümit ettiğini, fakat tüm taleplere karşın hiçbir anlama gelmeyen mesajların gönderildiğini belirtti.



Birleşik Krallık'ın Rusya ile işbirliği yapmayı reddettiğini belirten Zaharova, “Londra’nın eylemleri siyasi bir şovdan ibaret, Rusya’ya karşı yapılan suçlamalar ise çılgınca. Moskova’nın vereceği yanıtlar üzerinde çalışılıyor, yakın zamanda bunlar uygulamaya geçecek” dedi.



Ayrıca, Zaharova Washington’un Londra’ya Skripal olayında destek vermesine de değinerek Birleşik Krallık'ın bu konuda kimseye belge sunmadığını hatırlattı. Zaharova, “Hiçbir fikrin olmadığı bir konuya nasıl destek olabilirsin? Bu fantastik bir durum. Hangi belgeden bahsettiklerinin farkında olmadan belgeleri değerlendiriyorlar” diye ekledi.

SKRIPAL'IN ZEHİRLENMESİ

Eski Rus ajanı Skripal ve kızı Yulia Skripal, İngiltere'nin Salisbury kentinde yerde yatarken bulunmuştu. Skripal ve kızına, Rus yapımı sinir gazıyla müdahale edildiği ortaya çıktı.

Çifte ajan suçlamasıyla 2006 yılında 13 yıl hapse mahkum edilen Sergey Skripal 2010'da ABD'de tutuklanmıştı. Daha sonra takas edilen Skripal, İngiltere'ye gelmişti. Kaynak/NTV