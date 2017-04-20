Üvey kızına tecavüz etmişti! Yeni Gelişme...
20/04/2017
17 yaşındaki üvey kızına tecavüz ettiği gerekçesiyle 2015 yılında 12 yıl hapse mahkûm edilen polis memuru K. G., Yüksek Mahkeme’ye başvurdu
İncirli köyünde, 2014 yılı Haziran ayı içerisinde eşinin ilk evliliğinden olan 17 yaşındaki üvey kızı E.E.’ye tecavüz eden ve 2015 yılında Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 yıl hapse mahkûm olan polis memuru K. G. cezasının düşürülmesi için Yüksek Mahkeme’ye başvurdu.
K.G., “18 yaşından küçük, koruma ve bakımından sorumlu kişiye cinsel tecavüzde bulunma” ve “Yakın akraba ile cinsel münasebette bulunma” davalarından yargılanarak suçlu bulunmuştu.
Ekim ayında duruşma yapılacak
Yüksek Mahkeme Heyeti huzurunda dün görüşülen dava, duruşması dinlenmek üzere Ekim ayına ertelendi.
Devrim DEMİR - HAVADİS