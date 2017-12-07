Uyarıları dinlemeyen Trump ateşle oynadı

ABD Başkanı Trump, dünyayı karşısına aldı. Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin elçiliğini de buraya taşıyacağını açıklayan Trump’a Türkiye ve tüm dünyadan tepki yağdı

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın dört bir yanından gelen tepkilere rağmen kararından dönmedi. Beyaz Saray'da Türkiye saati ile 21.00'de yaptığı açıklamada, ABD'nin Kudüs'le ilgili yeni yaklaşımını ilan eden Trump, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı gelmiştir. Dışişleri Bakanlığı'na, Tel Aviv'deki büyükelçiliğimizin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatını verdim" dedi.

Trump, gelen tepkilerle adeta alay ederek İsrail ile Filistin arasındaki barış süreci için ise çok ümitli olduğunu belirterek, "ABD olarak İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözümü hala destekliyoruz" dedi. Tek teşekkürü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan alan Trump'a Türkiye'den ve tüm dünyadan tepki yağdı. Türkiye'de, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğu önünde ve çok sayıda kentte protesto için gösteriler düzenlendi. Dünyanın pek çok ülkesinde de karar gösterilerle protesto edildi.

TÜRKİYE'DEN SERT ÇIKIŞ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: ABD yönetiminin Kudüs'le ilgili sorumsuz ve hukuksuz açıklamasını reddediyoruz ve kınıyoruz. Bütün dünya, uluslararası hukuk ve BM kararlarını ihlal eden bu kararı reddetmeli ve Filistin halkının yanında yer almalıdır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Sorumsuzca açıklamayı büyük endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz. Bu karar uluslararası hukukun ve ilgili BM Kararlarının açık bir ihlalidir.

Dışişleri Bakanlığı: ABD yönetimini, son derece olumsuz sonuçlar doğuracak olan bu yanlış kararı gözden geçirmeye ve Kudüs'ün çok kültürlü kimliğine ve tarihi statüsüne halel getirecek hesapsızca adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: Türkiye açısından kabul edilemez ve yok hükmünde bir karardır. Bu karar, barış kararı değil; bölgeyi kargaşaya, krize, kaosa, çatışmalara ve ateşe atma kararıdır.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Bu karar tarafımızca yok hükmündedir.

AB Bakanı Ömer Çelik: Bu karar, siyasi ve ahlaki olarak utanç duyulması gereken bir karardır. Trump ve Netanyahu'nun kendi siyasi zorluklarını aşmak için dünyayı yepyeni çatışmalarla karşı karşıya bırakacak bu kararı almaları barış umutlarına karşı tam provokasyondur.

'EN GÜÇLÜ TEPKİYİ ERDOĞAN VERDİ'

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Dışişleri ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Danışmanı Nebil Şa's, ABD'nin, Birleşmiş Milletler kararlarının aksine Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması planlarına en güçlü tepkiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiğini belirtti.



BAŞKENT OLARAK TANIYAN ÜLKE YOK

Bugüne kadar Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan hiçbir devlet olmadı. Filistinliler Doğu Kudüs'ü kurulacak Filistin devletinin başkenti olarak görüyor. Oslo anlaşmalarında Kudüs'ün statüsü ileri aşamalara bırakılmıştı.



İSRAİL İŞGALİ GENİŞLETİYOR

Kudüs'te yaklaşık 850 bin kişi yaşıyor. Nüfusun yüzde 37'sini Araplar, yüzde 61'ini Yahudiler oluşturuyor. 1967'den beri İsrail, Filistin topraklarındaki dışı yerleşkelerle işgalini genişletiyor.



HAMAS'TAN 'ÖFKE CUMASI' ÇAĞRISI

Hamas, Filistinlilere cuma gününü "öfke cuması" ilan etti. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "Karar, bölge düzeyinde korkunç dönüşümler vaktinin başlangıcı olacak" dedi.

ABBAS: KUDÜS EBEDİ BAŞKENTİMİZ

Filistin: Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yaptığı açıklamada, "Bu planı reddediyor ve kınıyoruz. ABD'nin bu adımı, tüm barış çabalarını baltalamış ve barış görüşmelerinde ABD'nin rolünü bitirmiştir. İsrail'in mükafatlandıran bu karar, uluslararası düzeyde hiç bitmeyen savaşlara yol açacaktır. Karar İsrail'e meşruiyet sağlamayacaktır. Kudüs, Arap, İslam ve Hristiyan kimliğiyle Filistin Devleti'nin ebedi başkenti olarak kalacaktır" dedi.

Fransa: Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransa'nın onaylamadığı üzücü bir karardır. Uluslararası hukuka ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırıdır" dedi.

İngiltere: Başbakan Theresa May, nihai statüsüyle ilgili bir çözüme ulaşılmadan önce Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararıyla hemfikir değiliz" dedi.

Almanya: Başbakan Angela Merkel, ''Almanya hükümeti ABD'nin Kudüs tutumunu desteklemiyor. Çünkü Kudüs'ün statüsü ikidevletli çözüm çerçevesinde belirlenmelidir'' dedi.

Avrupa Birliği: AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "AB, Trump'un Kudüs'e ilişkin açıklamasından dolayı ve bunun barış süreci üzerindeki olası yansımaları hakkında ciddi endişe duyuyor" dedi.

Pakistan: Başbakanlık, "Bu hukukun üstünlüğü ve uluslararası normlar açısından ciddi başarısızlık ve Ortadoğu barış sürecine yapılan ciddi bir darbenin sinyalini vermektedir" açıklaması yaptı.

Katar: Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, telefonla görüştüğü Trump'ı, "ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının tehlikeli yansımaları olacağı" yönünde uyardı.

Vatikan: Katoliklerin ruhani lideri Papa, kentin statüsüne saygı duyulması çağrısında bulundu.

Rusya: Kremlin Sözcüsü, "Durumun daha da karmaşık hale gelmesinden endişe duyuyoruz" dedi.