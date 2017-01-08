Okudukça farklı gibi gözüken düşüncelerin aslında ayni duyguları ortaya çıkardığını, durup düşünmemek elde değil.

Yaşananlar ve taraflar farklı.

Ama sonuç olarak ifade edilmek istenen düşünceler ayni.

Kelimesi kelimesine örtüşüyor sanki.

Hele yüzyıllar öncesinde bambaşka bir zaman diliminde söylenmişse bu sözler.

Etkilenip not etmemek mümkün mü?

Mevlana’nın bildiğim sözlerini bir vesileyle tekrar dikkatlice okuma fırsatım oldu.

Mevlana’nın söylediklerinin bazılarının bugün bize nasıl da uyduğunu düşündüm okurken.

****

Kuzeyde malum artık sözün bittiği yerdeyiz.

Uzun söze hiç kimsenin tahammülü yok.

Yine malumunuzdur Mevlana’nın da kendini kısa ve net olarak ifade etmekte üstüne yok.

Sizi de düşündürsün diye uyarlama ve yorumlarımla aktarıyorum.

Yeni siyasi parti ile siyasete girme heveslilerine;

Yeniliğe doğru…

Değişerek…

Kendini dinleyerek…

Bazen düşerek…

Sonunda mutlaka

Büyüyerek, yenilenerek…

Özü sözü birlikten vazgeçmeyerek…(Böyle siyasetçileri barındıran siyasi bir patiyi bu toplum uygulamada da bulsa uzun süre hiç bırakmayacak. Bugünlerde siyasette ön plana çıkabilmek o kadar da kolay aslında!)

***

Kıbrıs Türküne yaklaşımından dolayı AKP hükümetlerine;

Cömertlikte yardım etmede akarsu gibi ol,

Sevgide güneş gibi ol,

Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol…

Öfkede ölü gibi ol, (Burası da bize ‘’besleme’’ diyene ve çoğu zaman onu temsil ettikleri algısı yaratarak kraldan kralcı kesilip ona uyanlara!)

Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol,

Hoşgörülükte deniz gibi ol,

Her ne olursan ol,

Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol! (Hakkını vermek lazım hoşumuza gitmese de bize ‘’besleme’’ diyen buna uyuyor. Maşallah içi dışı bir. En son söyleyebileceğini hemen en baştan söylüyor. Haftaya Cenevre’de diplomasi tarihi için destan yazabilir yine!)

****

Adada Türk varlığının sürmesi için ömürlerini feda etmiş, göç etmeyerek Kıbrıs’ta Türk olmanın tüm zorluklarını ne olursa olsun yaşamaya devam eden anne ve babalarımıza;

Sözün öyle doğru olsun ki, gösterişli bir şekilde söylenmesine gerek kalmasın…

Alçakgönüllülüğün erdemi…

Sadeliğin zarafeti…

Zor mücadelelerden sonra varılan sadeliğin büyüklüğü…

Alkışı en sessiz karşılayandır…

Alkışı asıl hak eden.

****

Kadrolarını yenileyerek değişim yapacağını düşünüp, konulara yaklaşımlarını bir türlü yenileyemeyen sendika ve siyasi partilere;

İnsanın kendi hatasını görmesidir en yücesi.

Düştüğünü fark etmezse nasıl bir daha ayağa kalkar insan?

Yeniliğe doğru

Dünle beraber gitti cancığımız

Şimdi yeni şeyler söylemek zamanı (Özellikle fikir ve yaklaşımlarını yenileyemeyen partilerde değişim yapacağım diye yeni heves siyasete soyunanlara)

Mevlana’dan okuduklarım bana bizi ve Türkiye ile olan ilişkimizi çağrıştırdı.

Uydurmakta sınırları zorladıysam af ola.