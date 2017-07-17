Uyuşturucu tacirleri, hava ve deniz limanları yanında, kara kapılarını kullanarak güneyden ülkeye uyuşturucu sokuyor. Uyuşturucu da en fazla tutuklama Ercan’da

EN ÇOK ERCAN’DAN: Uyuşturucuya savaş açan polis, deniz, kara ve hava limanlarda kuş uçurtmuyor. Uyuşturucunun adaya girmemesi için ortaya konan tüm çabalara rağmen, uyuşturucu tacirleri her yolu deniyor. En çok uyuşturucu yakalanan yer Ercan Devlet Havaalanı

ERCAN’DA KUŞ UÇMUYOR: Ercan Havaalanı en çok operasyon yapılan yer. Ercan’da 2017 yılının ilk çeyreğinde 254 gram Hint keneviri, 4 gram eroin, 53 miligram kokain, 39 adet extacy ve 3 adet LSD içeren pul ele geçirildi

TUTUKLU SAYISI ÜRKÜTÜYOR: Son dört buçuk yılın polis raporlarına bakıldığında, sadece Ercan’dan 2013 yılı ile 2017 yılının ilk çeyreğinde 252 kişi tutuklandı. 2017 yılının ilk yarısında ise bu sayı 52 olarak kayıtlara geçti

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