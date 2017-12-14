HABER KIBRIS

Uyuşturucu hapa 9 yıl!

14/12/2017

Uyuşturucu hapa 9 yıl!
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Şubat ayında ülkeye 680 adet MDMA uyuşturucu hapı getiren Rebah Gerçekler 9 yıl, hap tasarruf eden Salihcan Aztekin ise 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

18 Şubat 2017 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı bir ekip, aldığı bir ihbar üzerine mahkeme emriyle Alsancak’ta bir evde arama yapmış yapılan aramada 658 adet uyuşturucu madde içerdiği tahmin edilen extacy türü hap bulan polis, evde bulunan Mete Hallaçoğlu, Salihcan Aztekin ve Rebah Gerçekler’i tutuklamıştı.

zanlıların verdikleri gönüllü ifadelerinde 680 adet hapın 32’sini sattıklarını, 6 âdetini ise içtiklerini itiraf etmişlerdi



TAGS: uyuşturucu, hap, haber
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