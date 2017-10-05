Uyuşturucu ile mücadele eğitimi 9 Ekim'de başlıyor

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) işbirliğiyle, sendika üyesi çalışanlara yönelik bağımlılık farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi verilecek.



“Gelin hep birlikte ‘benim çocuğum yapmaz’ önyargısından kurtulalım” ana temalı eğitimler, komisyonun uzman eğitimcileri tarafından 9-20 Ekim tarihleri arasında Kamu-Sen binasında verilecek.

Kamu-Sen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri ve Kadın-Çocuk Hakları Komitesi Başkanı Keziban Öcal ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu bugün komisyon binasında düzenledikleri basın toplantısıyla eğitim programıyla ilgili bilgi verdiler.

Komisyon ve sendikadan bazı yetkililerin de hazır bulunduğu basın toplantısında konuşan Komisyon Başkanı Hasan Karaokçu, uyuşturucu konusunda toplumsal farkındalık ve bilinç düzeyini yükseltmenin komisyon olarak öncelikli hedefleri olduğuna işaret ederek, bu konuda sportif aktiviteler ve eğitsel çalışmalar yürüttüklerini anlattı.



Karaokçu, yaptıkları bilimsel çalışmalar neticesinde toplumda bu konularda daha fazla bilinçlenme ve eğitime ihtiyaç olduğu yönündeki tespitleri doğrultusunda talep eden her kuruma katkıya hazır olduklarını belirterek, “Ne kadar bilinçli bir toplum olursak, uyuşturucuyla mücadele zırhımızın o kadar güçlü olacağı inancındayız” dedi.



Bir süre önce başlattıkları Bağımlılık Farkındalık Eğitimi konusunda son olarak Kamu-Sen ile işbirliğine gittiklerini belirten Karaokçu, sendikanın çağrısıyla üyelere yönelik verilecek eğitimlerin verimli geçeceğine inanç belirtti, Kamu-Sen’e desteği için teşekkür etti.



ÖCAL



Kamu-Sen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri ve Kadın-Çocuk Hakları Komitesi Başkanı Keziban Öcal da, toplumsal farkındalığın artması için eğitim ihtiyacına dikkat çekerek, komisyon ile özellikle son bir yıldır yürüttükleri işbirliğinin artarak devam edeceğini vurguladı.



Öcal, madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadelenin sürekli olması ve bütünlüklü projelerle yürütülmesinin önemine işaret ederek, bu çalışmada uyuşturucunun ne olduğu, risk faktörleri ve çocuk/ergenlerle iletişim konularının ele alınacağını kaydetti.

Öcal, sendika ile komisyonun başkan ve yetkilileri yanında Başbakan Hüseyin Özgürgün’e de destek ve diğer faaliyetlerine katkıları için teşekkür etti.

Basın toplantısında, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Eğitim Sorumlusu Gülcem Sala Razı da eğitim programıyla ilgili bilgi verdi.

Yürütülen araştırmalarda bu konularda ebeveynlerin bilgi eksikliğinin ortaya çıktığını, dolayısıyla eğitimleri ebeveynlere yönelik planladıklarını belirten Razı, hangi maddelerin risk oluşturduğu ve ebeveynlerin çocuklarıyla ilişkilerinde dikkat etmeleri gereken unsurların ağırlıkla eğitim konularına dahil edildiği anlattı.



Basın toplantısının sonunda bir soruya karşılık yeniden söz alan Karaokçu, dünyada son günlerde adı geçen, halk arasında “zombi” olarak anılan “flakka” adlı maddenin ülkede görülmediğini belirterek, “Ulaşmadı, inşallah da ulaşmaz” dedi.

Karaokçu, bu konularda İlaç ve Eczacılık Dairesi ile temas halinde olduklarını da ekledi.

Haber: Özlem K.Yalgın Fotoğraf: Hüseyin Sayıl | TAK