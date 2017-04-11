Uyuşturucu operasyonu:6 kişi tutuklandı

Güzelyurt - Mevlevi yolu üzerinde bulunan toprak yol içerisinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüpheli görülen bir araçta bulunan M.T.(E-68), A.H.(E-26) ve H.M.’nin (E-25) tasarruflarında yaklaşık 200 gram uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

H.M.’nin, polisi fark ettikten sonra tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan elle sarılmış sigarayı araçtan attığı tespit edildi. Sözkonusu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan H.K.(E-36) de tutuklandı.

Öte yandan Gazimağusa’da R.H.T.’nin (E-18) ikametgâhında polis tarafından yapılan aramada, uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 20 gr ağırlığında madde bulunarak emare olarak alındı.

Yine Gazimağusa’da, A.K.’nin (E-28) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada ise uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 3 gr ağırlığında madde ile içerisinde uyuşturucu madde olan yarım içilmiş elle sarılmış 2 sigara bulundu.

Gazimağusa’daki olaylara adı karşılan 2 kişi tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.