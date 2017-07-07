Uyuşturucu taciri tutuklu bekleyecek

Lapta’da gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda yakalanan Cemil Cankat aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Soruşturma memuru Fadıl Metin, Cankat’ın serbest kalması halinde kaçabileceğine vurgu yaptı

Havadis/Devrim DEMİR

Narkotik ekiplerinin Lapta’da düzenlediği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Cemil Cankat aleyhindeki soruşturma tamamlandı. 2010 yılında uyuşturucu suçundan aranırken, ülkeden kaçan ve 2016 yılında yasal olmayan yollardan ülkeye yeniden giriş yapan Cemil Cankat, dün hem Girne hem de Lefkoşa’da iki ayrı teminat talebiyle yargıç huzuruna çıkarıldı.

Girne’de yapılan teminat duruşmasında, Yargıç Mesut Mesutoğlu, Cankat’ın davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 10 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 2 kişinin imza edeceği 100’er bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına emir verdi.

Lefkoşa Ceza Mahkemesi Yargıcı Mine Güçlüer ise zanlının işlemiş olduğu suçların ciddiyeti, daha öncede yargılanmadan kaçmasını göz önünde tutarak ağır teminat şartlarına bağlanması gerektiğini belirtti.

Yargıç zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, 15 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2’şer kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı, cezaevine gönderildi.

Ülkede 1 yıldır kaçak yaşıyordu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Fadıl Metin, zanlı Cemil Cankat’ın Lapta’da gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda tutuklandığını anımsattı.

Polis memuru Fadıl Metin, zanlının 2 Eylül 2010 yılında Girne, Lefkoşa ve Mağusa’da işlenen eroin “ithal”, “alma” ve “verme” suçlarından arandığını ancak yasal olmayan yollardan kaçtığını ve 5 Temmuz 2016 yılında KKTC’ye Mağusa Limanı’ndan kaçak olarak girdiğini tespit ettiklerini söyledi.

Metin, Cankat’ın Lapta’da kaldığına dair bilgi alınması üzerine mahkeme emri ile kaldığı eve operasyon düzenlediklerini ve zanlının polisleri görmesi üzerine ikinci kattan atlayarak kaçmaya çalıştığını kaydetti.

Cemil Cankat’ın kaçmak istediği esnada atladığı ikinci kattan ayağını incittiğini belirten polis memuru, zanlının polise teslim olduğunu ve üzerinde gerçekleşen aramada 2 ayrı naylon içerisinde 2 gram eroin ele geçirildiğini belirtti.

Metin, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının ülkede kaçak konumunda olduğuna dikkati çekerek yargılanıncaya kadar cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.

Cankat iki ayrı duruşmada teminat’ı ödeyemedi

Lefkoşa Ceza Mahkemesi’nde dün öğleden sonra görüşülen ikinci duruşmada ise, ifade veren Polis Çavuşu Mehmet Bayram zanlı Cemil Cankat’ın Ağustos 2010 tarihinde Türkiye’den Hanife Yüksek aracılığı ile ülkeye, 120 gram Eroin ithal edilmesini sağladığını söyledi.

Polis olay tarihinde Hanife Yüksek’in yine zanlı Cemil Cankat’ın yönlendirmesi ile Cahit Özduman’a 10 gram eroin verdiğini söyledi.

Polis çavuşu bayram konu tarihte yakalanan Özduman’ın gönüllü ifade verip tasarrufunda bulunan 10 gram uyuşturucu maddeyi zanlı Cankat’ın yönlendirmesi ile Hanife Yüksek’den aldığı itirafında bulunmuş ve daha sonra Özduman ve Yüksek yargılanarak mahkûm olmuşlardı.

Polis olayın ardından yargılanmadan kaçan zanlı Cemil Cankat’ın ise 2016 yılında ülkeye Mağusa Limanından yasal olmayan bir şekilde ülkeye giriş yaptığını ve geçtiğimiz gün alınan ihbar üzerine düzenlenen operasyonda yakalandığını söyledi.

Polis çavuşu Mehmet Bayram zanlının geçmişte işlemiş olduğu 120 gram eroin ithal, tasarruf ve verme suçlarından mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.