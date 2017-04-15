Uyuşturucu tacirlerine şok baskın

Hamitköy’de önceki gün gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 277 gram hintkeneviri ve uyuşturucu satışından elde edildiği sanılan yüklü miktarda para ele geçirildi

Havadis/Devrim DEMİR

Narkotik ekipleri önceki gün ihbar üzerine Hamitköy’de operasyon gerçekleştirdi. 25 yaşındaki R.M.’nin üzerinde ve kullanımındaki araçta 19 gram hintkeneviri ele geçirildi.

Polis genişlettiği soruşturmada, 22 yaşındaki M.C.’yi tespit ederek, üzerinde yaptığı aramada 4 buçuk gram hintkeneviri ve uyuşturucu satışından elde edilen 700 TL nakit para ele geçirdi.

Zanlılardan yapılan sorgulamadan yola çıkan polis ekipleri, aynı gün R.M. ve G.TH.’nin kalmakta olduğu eve operasyon düzenledi.

Operasyon sonucu 277 gram hintkeneviri, uyuşturucu satışından elde edilen 5 bin 710 TL, 850 Dolar ve 70 Euro nakit para bulunurken, 4 kişi tutuklandı.

Zanlılar, dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın selameti açısından 3’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

Paranın uyuşturucu satışından elde edildiğini itiraf ettiler

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Erkan Karam, zanlıların önceki gün gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklandıklarını anlattı.

Polis çavuşu Erkan Karam, ülkede öğrenci statüsünde bulunan yabancı uyruklu R.M. ve G.TH. ve M.C.’nin uyuşturucu sattıklarına dair bilgi alınması üzerine operasyon yapıldığını ve zanlı R.M. ile aynı evde kalan G.T. H.’nin evinde yapılan aramada 254 gram hintkeneviri, bir adet öğütücü bir adet hassas tartı ve bir adet uyuşturucu ile karışık ucu yanık sigara ele geçirildiğini söyledi.

Karam, zanlıların itirafı üzerine evde yapılan aramada uyuşturucu satışından elde edilen 5 bin 710 TL, 850 Dolar ve 70 Euro nakit paranın da bulunduğunu kaydetti.

Bir gecede 4 kişi tutuklandı

Soruşturma memuru Karam, zanlılardan yapılan sorgulamada söz konusu 277 gram hintkeneviri’yi satmak için A.Ç.A.’nun kendilerine verdikleri yönünde beyanda bulunduklarını ifade etti.

Karam, zanlılar R.M. ve G.TH. ve M.C. ile aynı apartmanda kalan A.Ç.A.yi tespit ederek tutukladıklarını belirtti.

Soruşturmanın yeni başladığını ifade eden polis, zanlıların soruşturma maksatlı 3’er gün daha tutuklu kalmaları talebinde bulundu.