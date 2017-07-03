Uyuşturucu tacirlerine şok baskın

Narkotik ekipleri takibe aldığı bir aracı Çatalköy’de durdurdu. Araçta hintkeneviri ve kokain ele geçirildi. Öğlen saatlerinde başlayan operasyon gece geç saatlere kadar sürdü, toplamda 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Devrim DEMİR - HAVADİS

Ülke genelinde uyuşturucuya karşı mücadelesini sürdüren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli ekipler, önceki gece geç saatlere kadar sürdürdüğü operasyonda toplam 1 kilo uyuşturucu, 11 kök hintkeneviri bitkisi ve uyuşturucu satışından ele edildiğine inanılan yüklü miktarda para ele geçirdi.

Polis, operasyon sonucu 3 çeşit uyuşturucu ele geçirirken, zanlı Hüseyin Başar’ın tasarrufunda uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan yüklü miktarda para ele geçirdi.

Polis, olayla bağlantılı Serkan Tosun ve Hüseyin Başar’ı gözaltına aldı.

Tosun ve Başar tutukluluk talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Musa Avcıoğlu, soruşturmanın yeni başladığına dikkati çekerek zanlıların 3’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

Araçta kokain ve hintkeneviri

Polis çavuşu Mehmet Bayram, zanlı Serkan Tosun’u önceki gün yakın takibe aldıklarını ve Çatalköy-Girne arasında faaliyet gösteren bir benzin istasyonunda durdurduklarını söyledi.

Bayram, zanlının kullanımındaki PG 221 plakalı araçta gerçekleşen aramada, 1 adet plastik kutu içinde 2 gram hintkeneviri, aynı kutu içinde 1 gram kokain ve yine içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet elle sarılmış ucu yanık sigara bulunduğunu belirtti.

Tosun itiraf etti, Başar da tutuklandı

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Mehmet Bayram, aynı gün mahkeme emri ile zanlı Serkan Tosun’un Esentepe’deki evinde yapılan aramada vazo içine gizlenmiş sigara kutusunda 4 gram kokain, aynı yerde şeffaf naylon içinde 3 adet uyuşturucu hap bulduklarını söyledi.

Bayram, yine Tosun’un Girne’deki evinde yapılan aramada adet siyah renk naylon içinde üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulduklarını ifade etti.

Tosun’un verdiği gönüllü ifadesinde, söz konusu uyuşturucu maddeleri zanlı Hüseyin Başar’dan aldığını itiraf etmesi üzerine Başar için tutuklama emri aldıklarını kaydeden Bayram, zanlıyı Girne’de tespit ederek gözaltına aldıklarını kaydetti.

Aracını uyuşturucu zulası yaptı

Bayram, zanlı Hüseyin Başar’ın üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu şortunun cebinde naylon parçasına sarılı 2 gram hintkeneviri, yine cebinde uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 4 bin 30 TL, 140 Sterlin, 20 Euro ve 100 ABD nakit para tespit ettiklerini kaydetti.

Polis çavuşu, Başar’ın kullanımındaki araçta yapılan aramada ise 7 ayrı naylona sarılı 25 gram ağırlığında hintkeneviri, toplam ağırlıkları 20 gram ve içinde uyuşturucu olduğuna inanılan 10 adet elle sarılmış sarma sigara, 9 gram kokain, şeffaf naylon içinde yarım gram yeşil renk uyuşturucu hap ele geçirildiğini söyledi.

Dairede uyuşturucu bitki yetiştiriyordu

Soruşturma memuru, zanlı Hüseyin Başar’ın Çatalköy’de bulunan evinde yapılan aramada ise şeffaf naylon içinde 1 gram hintkeneviri ve uyuşturucu kırıcısı bulduklarını ayrıca evde bulunan iki ayrı daireye ait anahtar bulunduğunu ve yapılan sorgulamada dairelerin Başar’a ait olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Bayram, Başar’a ait dairelerde gerçekleşen aramada ise boyları 3 ile 16 cm arasında değişen 11 adet hintkeneviri bitkisi, dairede devam eden aramada iç içe geçirilmiş 2 ayrı poşet içindeki bir kavanozda toplam 600 gram hintkeneviri bulduklarını kaydetti.

Suçlarını itiraf ettiler

Polis çavuşu Mehmet Bayram, zanlılar Serkan Tosun ve Hüseyin Başar’dan yapılan sorgulamalarda her iki zanlının da gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiklerini söyledi.

Bayram, işlenen suçun ciddiyetine dikkati çekerek soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirterek zanlıların soruşturma amaçlı 3’er gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.