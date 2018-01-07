Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

UYUŞTURUCUDAN İKİ GENÇ TUTUKLANDI



Lefkoşa’da bulundukları evde uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilen T.Y.(E-18 ) ve M.Ş.(K-18) tutuklandı.



Dün polis tarafından yapılan kontrolde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 4 gram ağırlığında madde ve içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan iki adet yarısı içilmiş sarma sigara bulundu.

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GAZİMAĞUSA’DA BİR KİŞİ EHLİYET SAHTELEMEKTEN TUTUKLANDI

Gazimağusa’da bir kişi, ehliyet sahtelemekten dolayı tutuklandı.



Polis’ten yapılan açıklamaya göre, dün 11:30 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, yönetiminde bulunan araç polis tarafından durdurulup kontrol edilen J.A.E. (E-25) kimlikli kişinin, arkadaşının sürüş ehliyeti üzerindeki fotoğrafı kendisininkiyle değiştirerek sahtelediği tespit edildi. J.A.E. tutuklandı.







YARALAMA



Lefkoşa’da bir spor kulübünde alkollü içki tesiri altında bulunan U.S.Ş.(E-60), aynı masada oturup içki içtiği Muzaffer Öksüz’ü, aralarında çıkan tartışma sonucu meyve bıçağı ile alnından, boğazının alt kısmından ve sol elinden hafif şekilde yaraladı. U.S.Ş. tutuklandı. Olay dün saat 21:00 sıralarında meydana geldi.



DİKKATSİZ TRAKTÖR SÜRÜŞÜ SONUCU BİR KİŞİ YARALANDI



Cengizköy’de Avli Mevkiinde, E.O. (E-46), kendisine ait ağıl içerisinde traktör ile temizlik yaparken traktörü dikkatsizce geriye doğru sürdü ve kendisine yardım eden Celal Turan’ı ağılın dış demirleri arasına sıkıştırarak yaralanmasına sebep oldu.



Dün saat 15:00 sıralarında yaşanan olay neticesinde yaralanan Celal Turan kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde ameliyat edildikten sonra cerrahi servisinde kontrol altına alındı. Turan’ın hayati tehlikesi olmadığı belirtildi. E.O hakkında yasal işlem başlatıldı.