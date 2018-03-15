Uyuşturucudan 5 kişi tutuklandı

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün öğle saatlerinde Lefkoşa’da Esat Çınar Sokak üzerinde, M.S.M.A.(E-19) ve A.A.A. M.’nin (E-20) içinde bulundukları araçta polis tarafından yapılan aramada; yaklaşık iki gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulundu.



Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan N.A.A.M’nin.(E-23) tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet öğütücü, N.H.N.M.’nin (E-22) aracında ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise toplam 18 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.



Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yapan M.T’.ye(E-41) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu..

Diğer polisiye haberler:

AMME FESATÇILIĞI



Lefkoşa’da S.Y.S. (E-25) polise yazılı ifade vererek, kalmakta olduğu Şht Hasan Tahsin Caddesi üzerinde bulunan ikametgahında, kimliği meçhul erkek bir şahısın kesici bir alet ile kendisini yaraladığını belirterek yalan beyan ile şikayette bulundu.



Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, adı edilenin KKTC’de kalmak istemediği için kendi kendini yaraladığı ve yalan ifadeye başvurduğu tespit edildi. S.YS. tutuklandı.



AKIM HIRSIZLIĞI

Mart 2017 – Mart 2018 tarihleri arasında Tatlısu’da F.D.’nin(E-50) ikametgahında yapılan kontrolde, binaya kaçak yollardan elektrik akımı almak suretiyle akım hırsızlığı yapıldığı tespit edildi. Söz konusu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.



ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU



Bu arada dün 16.00-18.00 saatleri arasında, İskele Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk sahası içerisinde gerçekleştirdiği asayiş ve trafik operasyonunda kontrol edilen 314 araçtan suç işlediği tespit edilen 17 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

