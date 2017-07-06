Uyuşturucudan 6 Tutuklama

Gazimağusa’da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün akşam 20.00 – 03.00 saatleri arasında, Gazimağusa’da gerçekleştirilen operasyon neticesinde M.Y.’nin (E-33) yönetiminde bulunan araçta yolcu olarak bulunan K.A. (E-33) ve A.V’nin(E-26) tasarrufunda uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 10 gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.G.’nin(E-41) Yeniboğaziçi’ndeki ikametgahında yapılan aramada, uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 10 gram ağırlığında madde ile bir adet hassas terazi, İ.D.(E-30) ve B.L.’nin (K-29) kalmakta oldukları otel odasında ise uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 16 gram ağrılığında madde bulunarak emare alındı.

Adı geçen şahıslar tutuklandı.

YANGIN

Avtepe’de, köyün kuzey batısında bulunan Çamlıca Ormanı mevkiinde henüz tespit edilemeyen nedenden yangın çıktı.

Yangın, İtfaiye ekipleri ve Orman Dairesi personeli tarafından söndürülürken, yangın sonucu devlete ait bir dönümlük arazi içerisinde bulunan 10 adet kızılçam ile 3 adet ardıç ağaçları tamamen yandı.