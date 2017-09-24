Uyuşturucuyla yakalandı, Güney Kıbrıs’a kaçtı

Lefkoşa’da Metehan Kara Kapısı’ndan dün saat 16:30 sıralarında KKTC’ye giriş yapan E.K.(E-65)’nin kullanımında bulunan araç polis tarafından kontrol için durdurulduğu sırada, araçta yolcu olarak bulunan F.K.(E-33) polisi fark etmesi üzerine araçtan inerek tasarrufunda bulunan yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yol kenarına attıktan sonra koşarak Güney Kıbrıs’a kaçtı.

Olay esnasında E.K, F.K’nin polis tarafından yakalanmasının engellemesi için görevli polisi elleri ile sırtından itip yere düşmesini sağlayarak görevli polisin görevini yapmasını engelleyip poisi darp etti..

E.K. ve araçta yolcu olarak bulunan A.K.(K58)’nin bulunduğu araçta yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet ucu yanık elle sarılmış sigara bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada E.K.’nin kalmakta olduğu Lefkoşa’daki ikametgahında yapılan armada ise, 17’si KKTC’ye ithali yasak olan toplam 1067 adet av tüfeği fişeğini yetkili makamdan izinsiz olarak tasarruf ettiği tespit edildi.

E.K. ve A.K.’nın tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.