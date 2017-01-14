Uyuşturucuyla yakalandı kendini savundu

Lefkoşa’da önceki gün evinde yapılan aramada 93 gram bonzai bulunan Mehmet Kılıç, ek tutukluluk talebiyle çıkarıldığı mahkemede kendini savundu

Devrim DEMİR-HAVADİS

Lefkoşa’da önceki gün 93 gram bonzai ile yakalanan Mehmet Kılıç aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Aleyhinde alınan 1 günlük tutukluluk süresi dolan zanlı, ek tutukluluk talebiyle dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Kılıç uyuşturucu olmadığını öne sürdü

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis, zanlı Mehmet Kılıç’ın evinde uyuşturucu bulunduğuna dair ihbar alındığı ve önceki gün zanlının Lefkoşa’da bulunan evine baskın düzenlediği belirtildi.

Zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten polis, Kılıç’ın polisi görünce kapıyı kapatmaya çalıştığını, bu esnada kapı camının kırıldığını ifade etti.

Evde yapılan aramada mutfakta üç farklı yerde 1 gram, 7 gram ve 25 gram olmak üzere toplam 33 gram uyuşturucu bulduklarını kaydeden polis, zanlının sürekli girip çıktığı ve ambar olarak kullandığı yerde ise 60 gram bonzai bulduklarını belirtti. Uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini, zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, kayıp emareler ve sorgulanması gereken şahıslar olduğunu belirten polis, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı duruşmada yaptığı savunmada 93 gram bitkinin sadece 5 gramının uyuşturucu olduğunu, geriye kalan kısmın kekik olduğunu öne sürdü.