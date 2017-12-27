Uzakdoğu’da Gezilecek En Ucuz Ülkeler

Etkileyici coğrafyaları gezerken bunu düşük bütçeyle gerçekleştirmek keşif duygusunu daha da artırmaktadır. Uzakdoğu ülkeleri; değişik kültürleri, etkileyici mimarileri ve farklı yaşantısıyla özellikle ülkemiz insanına oldukça cezp edici gelmektedir. Bunun üzerine ekonomik oluşu eklenilmesi, harika bir tatili beraberinde getirir. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Uzakdoğu ülkeleri vize istemediği için farklı bir yönden avantaj daha sunar.

Uzakdoğu’ya gitmek için uçak biletlerinin indirime girdiği erken rezervasyon dönemlerini takip etmek gerekir. Ayrıca bu dönemlerde uygun fiyatlı Uzakdoğu turları da satın alınabilir. Böylece yolculuğunuzu da ucuza getirmek mümkündür.

Tayland

Pek çok filme konu olan Tayland 67 milyonluk nüfusu ile her sene milyonlarca turisti ağırlamaktadır. 400’ü aşkın budist tapınağı, tropikal adaları, göz kamaştıran doğal güzellikleri en bilinen Uzakdoğu ülkesidir. Tayland mutfağı dünya mutfakları arasında 10. sırada yer alır ve yöresel lezzetleri oldukça etkileyicidir. Dolayısıyla Tayland’a sadece yemeklerini yemek için bile seyahat eden kişiler vardır. Gezmekle bitiremeyeceğiniz kadar tarihi ve doğal güzellikleri bulunduğu gibi eşsiz sahillerini de unutmamak gerekir. Ayrıca günlük konaklama, yeme-içme dahil ortalama 40-45 TL kadar bir bütçe yeterli geldiğinden ötürü herkesin ucuz Uzakdoğu ülkeleri arayışını fazlasıyla karşılamaktadır.

Filipinler

Yine muhteşem adaları, doğası ve kültürü ile etkileyici özelliklere sahip Uzakdoğu ülkelerinden biri olan Filipinler, her bütçeye uygun tatil yapma olanaklarıyla ziyaretçilerini karşılamaktadır. Şöyle ki, gezginlerin en büyük problemlerinden biri olan konaklama konusunda, bir kişi lüks bir otele geceliğine 200-300 dolar ödeme yaparken, bir diğer kişi ortalama bir otele aynı çevrede 20-30 dolara konaklayabilmektedir. Bu tamamen kişilerin kendi tercihiyle ilgilidir. Yeme-içme konusunda da standart rakamların uygulandığını söyleyebiliriz. Şehir yaşamı, gece hayatı ve alışveriş için Manila, güneş, kum ve deniz ve dalışın tadını çıkartmak için Coron Adası, huzur içinse El Nido’ya uğramanız tavsiye edilir.

Endonezya

Bambaşka güzellikleri ve kültürleri bünyesinde barındıran Endonezya, kesinlikle Uzakdoğu ülkeleri arasında görülmesi gereken yerlerin başında gelmektedir. Pek çok gezginin bu ülke hakkındaki görüşlerine bakılırsa, ülkeyi gezmek için aylarınızı ayırsanız bile yine de keşfedemediğiniz yerleri olacak yönündedir. Ekonomik yönden değerlendirildiğinde ise bir ay Endonezya’da planlı bir şekilde konaklarsanız, yol masrafları dahil yani her şey içinde ödeyeceğiniz tutar 2000tl civarında olacaktır. Ancak her şeyin en lüksüne kaçarsanız, kuşkusuz ödeyeceğiniz tutarlar da fazlalaşacaktır.

Vietnam

Son derece ekonomik olan bu ülke aynı zamanda oldukça da güvenli bir bölgedir diyebiliriz. Yani pek çok yurtdışı ülkesine bakarak sokaklarda sürelikli bir hırsızlık, kavga dövüş gibi olaylarla karşılaşılmaz. Genelde halkı sesiz sakin ve kendi halindedir. Turistlere karşı güler yüzlü ve samimidirler ama fiyat sorduğunuzda normalin iki katını duymanız büyük olasılıktır. Buna rağmen uygun bir ülkedir demek doğru olacaktır. Ayrıca göz kamaştırıcı güzelliğe sahip Ha Long Bay Vietnam’da yer almaktadır. Bu nedenle kesinlikle görülmeye değer, uygun seyahate elverişli bir ülkedir.

Bütçenizi yormayacak bir Uzakdoğu seyahati sizi bekliyor. Kapsamlı araştırma ve seyahat anılarını okumayla yolculuğunuzu daha keyifli hale getirebilirsiniz.