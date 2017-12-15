HABER KIBRIS

'Uzay gemisi olabilir mi?' deniyordu... Sonuç belli oldu

Bilim insanları tarafından ekim ayında keşfedilen ve Güneş sisteminin dışından geldiği bilinen ilk asteroid olan Oumuamua (Haberci) üzerinde yapılan dinleme çalışmaları sırasında hiçbir dünya dışı sinyale rastlanmadı.

15/12/2017

'Uzay gemisi olabilir mi?' deniyordu... Sonuç belli oldu
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Güneş sistemine ekim ayında giren Oumuamua asteroidi ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Silikon Vadisi'nde teknoloji yatırımcısı olan Rus milyarder Yuri Milner tarafından finanse edilen Breakthrough Listen programı çerçevesinde Green Bank Teleskobu ile izlendi

Breakthrough Listen'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, incelemeler sırasında saniyede 87 kilometre hızla hareket eden 400 metre uzunluğundaki gök cisminde herhangi bir dünya dışı sinyale rastlanmadığı belirtildi.

Açıklamada, edinilen veriler üzerindeki incelemelerin tamamen bitmediği bilgisi de verildi. (Sputnik)



TAGS: nasa, uzay, uzay gemisi, haber kıbrıs
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