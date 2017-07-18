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Uzay robotundan ilk görüntü

Japon uzay ajansının yer çekimsiz ortam için tasarlandığı insansız hava aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ilk fotoğraflarını gönderdi. 

18/07/2017

Uzay robotundan ilk görüntü
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"Dahili Top Kamera" (Internal Ball Camera) adıyla bilinen uzay robotunun, ISS'den ilk fotoğrafları yerküreye gönderdi. 

Japon Atmosfer Uzay Keşif Ajansı (JAXA), haziran ayı başında UUİ'ye gönderilen hava aracının, yer çekimsiz ortamda otonom hareket edebildiğini, her açıdan fotoğraf ve video çekebildiğini bildirdi. 

Yerküreden yönetilen Dahili Top Kamera'nın görevi, istasyonda astronotlarca yapılan çalışmaların ve deneylerin fotoğraflarla belgelenmesini içeriyor.



TAGS: Uzay robotu
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