Uzayda bir ilk: Trump'ı uzayda protesto ettiler

Tarihin ilk uzay protestosu gerçekleştirildi. Protestonun hedefinde ise ABD Başkanı Trump vardı.

Başkanlık yarışında Demokrat Parti'nin adayı Clinton'ı geride bırakarak yarışı kazanan ancak göreve geldiği ilk günlerden beri izlediği politikalar nedeniyle pek çok konu hakkında sayısız şekilde protesto edilen Trump, adını tarihe hiç de istemeyeceği bir şekilde yazdırdı.

Trump'ı protesto etmek için gezegenimizin dışına çıkmaya karar veren Autonomous Space Agency Network (ASAN), bir balona bağladığı pankartı, 90 bin feet (Yaklaşık 28 bin kilometre) yüksekliğe gönderdi. Atmosferin en dış katmanı gezegenimizin yüzeyinden yaklaşık 960 kilometre yüksekte bitiyor.