Uzaydan gelen tehlike

Sayısı milyonları geçen uzay çöpleri yakın gelecekte iletişim, uzay yolculuğu ve hava trafiği için büyük risk oluşturabilir. ESA bünyesindeki konferansta uzmanlar, uzay çöplerinin imhasına yönelik projeleri ele aldı.

Almanya'nın Darmstadt kentinde Avrupa Uzay Ajansı (ESA) bünyesinde düzenlenen uluslararası konferansta uzay çöplerinin oluşturduğu tehlike ve buna karşı atılabilecek adımlar ele alındı.

Onlarca yıldır Dünya yörüngesinde biriken insan yapımı çöpler, uzay uçuşları, hava durumu tahminlerinde kullanılan uyduların durumu, hava trafiği ve küresel iletişim için büyük riskler oluşturuyor.

Konferansta biraraya gelen uzmanlar, eğer özel firmalar gelecek yıllarda uzaya daha fazla uydu gönderir ve uzay çöplerini azaltacak adımlar atılmazsa durumun daha da riskli hale geleceğini bildirdi.

Şu anda yörüngede 1 santimetreden daha büyük 750 binden fazla objenin bulunduğu ve bunların her birinin bir uyduya kötü şekilde zarar verebileceği ya da tamamen yok edebileceği kaydedildi. 166 milyondan fazla parçanın ise 1 milimetre ile 1 santimetre arasında olduğu düşünülüyor.

ÖZEL AĞLAR HİZMETE GİRECEK

4 günlük toplantıyı yöneten ve konferansın kapanışında konuşan ESA'dan uzay çöpü analisti Holger Krag imha planının ayrıntıları konusunda bilgi verdi. Krag, birkaç yıl içinde uzayda ağlar ve özel makinelerle kullanılmaz haldeki uyduların yakalanacağını kaydetti.

Holger Krag, "Bunu yapabildiğimizi göstermeliyiz. Daha önce kimse bu teknolojiyi uygulamaya koymayacaktır” dedi. Krag, 18 bin parçanın da gözlem altında tutulması gerekecek kadar büyük olduğunu söyledi.

ZİNCİR REAKSİYON TEHLİKESİ

Çöplerin toplanmasıyla ABD'li uzman Donald Kessler tarafından "Kessler Sendromu” olarak adlandırılan tehlikenin önlemesi hedefleniyor. Bu sendromda bahsi geçen konu, bir çarpışmanın zincir reaksiyona yol açarak uzay yolculuğunu felce uğratması. Yani çarpma sonucu ortaya çıkacak kalıntıların daha fazla çöp parçasına neden olması.

ESA'dan Luisa Innocenti de benzer bir tehlikeye dikkat çekti. Innocenti, uzay çöplerinin imhası içi ilk misyonun planlandığını ancak oldukça zorlu olan bu misyonun başarısızlığı durumunda daha fazla uzay çöpü ortaya çıkma riski bulunduğunu kaydetti. Innocenti'ye göre, bu durumu daha da kötüleştirilebilir.

ESA Başkanı Jan Wörner, "En önemli sonuç, bunun küresel bir sorun olması” dedi. Almanya Ekonomi Bakanı Brigitte Zypries de işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Zypries, "Uzay çöpleri sorununun üstesinden ancak birlikte gelinebilir” şeklinde konuştu.

Uzay yolculuğu konusunda faal ülkelerden yaklaşık 400 uzmanın katıldığı konferans, bu alanda yapılan en büyük konferans olarak nitelendirildi.