Uzaydan gelen virüs 23 Aralık’ta Dünya’yı yok edecek

Science dergisinin haberine göre Hindistanlı astronomlar, 23 Aralık'ta dünyanın sonunun geleceğini duyurdu.

Hindistanlı bilim insanları, sayılır günler içinde tüm insanlığı öldürebilecek virüsün yakın zamanda tüm Dünya'ya yayılacağını düşünüyor. Ancak virüsün sebebiyle ilgili ek bilgi verilmedi.

Hint bilimciler, yakınlarda bir uzay cismini tespit ettiklerini, bu cismin NASA veri tabanında bulunmadığını ifade ettiler. Ölümcül virüsün gezegenimize bu cisim tarafından ulaştırıldığı kaydedildi.