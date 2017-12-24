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Uzlaşım Derneği Başkanı Nüket Gündüz Oldu
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24/12/2017
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TAGS:
Uzlaşım Derneği
,
Nüket Gündüz
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HK KIBRIS
Mağusa'da KAVGA
HK KIBRIS
Gazimağusa’da bu sabaha yakın bir restoranda iki taraf arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Polis, 6 kişinin tutuklandığını, bir kişinin de arandığını açıkladı.
HK KIBRIS
Dome Otel Rum Basınında
HK KIBRIS
Uzlaşım Derneği Başkanı Nüket Gündüz Oldu
HK KIBRIS
KTÖS’ten Elektronik Belge Yönetim Sistemiyle İlgili Açıklama
HK KIBRIS
Demokrat Parti Halkla Buluşmaya Devam Ediyor
HK KIBRIS
Malas: Önceliğim Kıbrıs sorununun çözümü
HK KIBRIS
Rum Başkanlık seçimi adaylarından Stavros Malas, seçilmesi durumunda önceliğinin, Kıbrıs sorununun çözümü çabası olacağını ifade etti.
Rus Büyükelçi Kıbrıs Sorununa Değindi
HK KIBRIS
Mağusa'da KAVGA
HK KIBRIS
Ercan'dan çıkamadı!
HK KIBRIS
Çatalköy’de Araç Yangını
HK KIBRIS
Özyiğit: Yerli üretici ve esnaf teşvik edilerek desteklenecek
HK KIBRIS
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları 7 Ocak seçimlerine yönelik çalışmalar çerçevesinde dün sabah Güzelyurt Açık Pazar'ı ziyaret ederek, esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi.
Tümerkan: McDonald’s ve seçim sistemi
HK KIBRIS
Özgürgün: Gönyeli’deki coşku UBP’nin yükselişinin işaretidir
HK KIBRIS
“Sevgi her engeli aşar”
HK KIBRIS
Küçük Kaymaklı Şehitleri ile Şht. Hüseyin Ruso yarın anılacak
HK KIBRIS
Lefkoşa’nın yeni açık pazarı
HK KIBRIS
Başkent Lefkoşa’yı modern bir Yeni Açık Pazar’a kavuşturacak projenin 2 etap işleri için sözleşme imzalanarak bu etabın yapım sürecine başlandı.
Özgürgün'ün boşandığı eşinden açıklama
HK KIBRIS
Özersay’dan Özgürgün’e: Bir şey Saklamıyorsanız Servetinizin Kaynağını Açıklayın
HK KIBRIS
Denktaş'tan Özgürgün'e çağrı
HK KIBRIS
Denktaş: DP, halkı sayesinde dimdik ayaktadır
HK KIBRIS
Özgürgün’den Adaylıktan Çekilin Çağrısına Yanıt
HK KIBRIS
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, UBP’li kadın örgütlerinin düzenlediği etkinlikte kendisini adaylıktan çekilmeye davet eden Ana muhalefet Genel Başkanı Tufan Erhürman’a seslenerek “Bütün adaylarını topla. Topyekün adaylıktan çekilin” dedi.
Dünya Üçüncü Güzeli Esin Terzioğlu
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KIBRIS
TÜRKİYE
İNGİLTERE
DÜNYA
EKONOMİ
YAŞAM
KADIN
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
MAGAZİN
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