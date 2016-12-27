Uzmanlar Açıkladı: Evlenmek İçin Geç Kaldığınızı Düşünmeyin

Ülkemizde 18 yaşını dolduran herkes kendi isteği ile evlenebilme özgürlüğüne sahip. Günümüzde işleyiş ne yazık ki kanunlarda olduğu kadar net değil. Doğru insanı bulmak ve doğru ilişkiyi yaşamak ne yazık ki kolay olmuyor. Yaş 25’i geçtikten sonra tolum baskısı ile birlikte evlenmemiş olmak sorun haline gelmeye başlıyor. Ancak uzmanlar durumun çok daha farklı ele alınması gerektiğini ifade ediyor.

Olgunluk Önemli

Erken yaşta yapılan evliliklerin ani kararlar sebebiyle yapılması uzun vadede olumsuz sonuçlara sebep oluyor. Ani karar vermek ya da evlilik ile gelen sorunların farkında olmamak erken yaşta yapılan evliliklerin ömrünü kısaltıyor. İdeal evlilik yaşı olarak kesin bir yaş belirtilmese de en azından 25 yaş ve üzeri bu kararı alma olgunluğuna sahip olunacak yaş olarak gösteriliyor.

Ortalama Sürekli Yükseliyor

Özellikle şehirlerde yalnızlaşan insanların evlilik kararı almaları zorlaşıyor. Yalnız olmaya alışan kişiler için radikal bir karar olan evlilik için adım atmak bir süreç oluyor. Evlenme yaş ortalaması şehirlerde sürekli artarken kadınlar doğurganlıklarını kaybetmemek ve sağlıklı bir çocuk dünyaya getirmek için 35’li yaşlarını beklemeden evlenmeyi tercih ediyor.