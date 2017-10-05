Uzmanlar açıkladı: Yeni bir faydası ortaya çıktı!

Cerrah Prof. Dr. Turgut İpek, su içmenin yeni bir faydasından bahsetti ve sağlıklı beslenme konusunda önemli tavsiyelerde bulundu. İşte yapılan o açıklamalar.

Prof. Dr. Turgut İpek, su içmenin kalın bağırsakları yıkama görevi gördüğünü ve kalın bağırsak kanserinden korunmada önemli bir etken olduğunu belirtti.

Kalın bağırsak kanserleri yani kolorektal kanserler dünyada en sık görülen 4. kanser türü olduğunu belirten Prof. Dr. Turgut İpek, kadınlarda akciğer ve meme, erkeklerde akciğer ve prostat kanserinden sonra her iki cinste de en sık görülen kanser türünün kalın bağırsak yani kolorektal kanserleri olduğunu söyledi.

Su içmek kalın bağırsağı yıkama görevi görüyor

Beslenmenin kanser hastalıklarını engellemede önemli bir rol üstlendiğini belirten uzmanlar, tüketilmesi ve kaçınılması gereken yiyeceklerden bahsetti:

Tereyağı

Doymuş hayvansal gıdalar. Tereyağ dediğimiz yağ tipi, kırmızı et kalınbağırsak kanserlerinde önemli bir yer tutar.

Çok pişmiş et

Çok pişirdiğimiz kırmızı et kalın bağırsakta karsinogenes dediğimiz kanserin oluşumuna neden olan bir etki mekanizmasına sahiptir.

Bunların dışında bol bol su içmek gerekir. Su ile bol bol detoks yapmak kanserden koruyucu etki göstermektedir.