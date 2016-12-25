Uzmanlar UFÜ 2. Ekonomi Konferansı'nda buluştu

Uluslararası Final Üniversitesi, KKTC Merkez Bankası ve Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu işbirliğinde “Dünya’da, Türkiye’de ve KKTC’de Bankacılık Gelişmeleri” başlığı altında Ekonomi Konferansı’nın ikincisi Uluslararası Final Üniversitesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Burak Saltoğlu, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Köşe Yazarı ve TCMB eski uzmanı Uğur Gürses, TCMB Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü’nden Melih İpeker, KKTC Bankalar Birliği Eski Başkanı ve Asbank Yönetim Kurulu Başkanı Taştan Altuner ve İngiltere Merkez Bankası kıdemli eski ekonomisti Doç. Dr. Mete Feridun’un konuşmacı olarak yer aldığı konferansa bankacılar ve akademisyenler çoğunlukta olmak üzere birçok izleyici katıldı.

Açılış Konuşmaları

21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısı ile bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Uluslararası Final Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ercan Uygur ilk açılış konuşmasını yaptı. Prof. Dr. Ercan Uygur konuşmasında, küresel olarak bankacılıkta önemli risklerin olduğunu, bu risklerin IMF’nin Ekim 2016’da yayınlanan Dünya Ekonomik Görünümü raporunda ve ilk konferansımızda Yılmaz Akyüz’ün konuşmasında açıklandığını söyledi. Uygur, karar alıcıların eğitim ve bilgilendirilmesinde önemli katkı sağlayan bu konferansların UFÜ tarafından sürdürüleceği mesajını verdi.

İkinci açılış konuşmasını KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Londra TCMB temsilcisi Dr. Çiğdem Koğar yaptı ve bankacılıkta risk yönetimi üzerinde durdu. Koğar, küresel gelişmelerden bankacılığın ayrışmasının mümkün olmadığını söyleyerek alınması gereken önlemlere dikkat çekti, kriz ve risk yönetiminde stres testlerinin öneminin altını çizdi.

Üçüncü açılış konuşmasını Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu 2. Başkanı ve DAÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat Yorucu yaptı. Yorucu konuşmasında bazı bölgelerde riskli bankaların arttığını vurguladı.

Saltoğlu: “Bankalarda sermaye kalitesi iyi, ancak esneklik sınırlı”

Konferanasın ilk konuşmacısı Prof. Dr. Burak Saltoğlu, “Global Bankacılık Düzenlemeleri Altında Türk Bankacılığı” başlıklı sunumu ile büyüme ve sermaye döngüsünün yönetimine ilişkin piyasa, öz kaynak, kredi büyümesi konularında tablolar ile değerlendirmelerde bulundu. Basel kuralları çerçevesinde yapılan düzenlemelere dikkat çeken Saltoğlu, Türkiye’deki bankaların sermaye yeterliliği konusunda şu anda bir sorunlarının olmadığını, ancak fazla esneklik alanlarının da olmadığını söyledi.

Gürses : “T. C. Merkez Bankası’nın para politikası yeni dönemde değişmeli”

Hürriyet Gazetesi Ekonomi Köşe Yazarı ve TCMB eski uzmanı Uğur Gürses, “Sermaye Hareketleri Boyutundan Türkiye’deki Bankacılık: Bugünkü Durum ve Gelecekteki Riskler” başlıklı sunumunu yaptı. 2009 öncesi ve sonrası T. C. Merkez Bankası para politikalarını değerlendiren Gürses, sermaye hareketleri ve para politikalarında rahat dönemin bittiğini, en azından bir süre sıkıntılar olabileceğini, bu bakımdan Avrupa ve Amerika’daki gelişmeleri iyi izlemek gerektiğini belirtti.

İpeker : “Küresel bankacılıkta kriz beklentisi var”

T.C. Merkez Bankası Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü’nden Melih İpeker, “Türk Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler” başlıklı sunumunda uluslararası ekonomik gelişmeleri aktardı, gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye açısından değerlendirmelerde bulundu. Bu çerçevede, kendi kişisel görüşü olarak, önümüzdeki dönemde bankacılık krizleri olabileceği uyarısında bulundu ve dikkatli olmak gerektiğini söyledi.

Altuner : “KKTC’de bankacılık karlı olsa da sorunlar önemli”

Yukarıda bir balonda bir bankacı ve yerde bir ekonomistin olaylara bakış açısını ifade eden fıkrasıyla söze başlayan ve salonun dikkatini çeken KKTC Bankalar Birliği Eski Başkanı ve Asbank Yönetim Kurulu Başkanı Taştan Altuner de “KKTC Bankacılık Sektörü-Fırsatlar ve Tehditler” başlıklı bir konuşma yaptı. KKTC’de bankacılığın karlı olmakla birlikte, kamu borçlanması ile ilgili sorunlar olduğunu açıkladı.

Feridun : “Brexit sonrası beklenenden ılımlı geçti, ancak önemli belirsizlikler var” İngiltere Merkez Bankası kıdemli eski ekonomisti ve DAÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Mete Feridun ise “Brexit ve Uluslararası Finans Piyasalarına Etkisi” başlıklı sunumu ile İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması ile ortaya çıkan sorunları değerlendirdi. Bu çerçevede İngiltere borsasının beklenenden iyi performans gösterdiğini, finansal olarak da çalkantıların beklenenden az olduğunu, ancak Mart 2017 ile birlikte bir belirsizlik döneminin daha başlayacağını belirtti.

Yoğun geçen konferans programın ardından katkılarından dolayı konuşmacılara teşekkür edildi ve plaketleri takdim edildi.