Uzmanlar uyarıyor: Yağsız beslenme hatasına düşmeyin!

Dengeli beslenmede yağlar da oldukça önemli. Yağı çok tüketmek ne kadar zararlıysa hiç tüketmemek de o aynı etkiye sahip.

Hürriyet Haber

26 Nisan 2017 - 09:52:00

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Hiç yağ tüketmeden beslenmeye çalışmak ilk bakışta doğru gibi gelse de aslında sağlık yönünden çok ciddi bir hata. Yağlar vücudumuz için çok önemli. Sağlık ve kilo kontrolü için önemli olan yağsız beslenme değil, doymuş yağların azaltılıp sağlıklı yağlara yer verilmesi gerektiğidir. Ancak bu, sağlıklı yağların da serbest şekilde tüketilebileceği anlamına gelmiyor. Miktar kontrolü yapılarak, her grup yağa özellikle de sağlıklı yağlara yer verilerek çeşitlilik ve denge içinde beslenilmesi gerektiği uzmanların dikkat çektiği konuların başında geliyor.

Yağlar, doymuş yağlar ve doymamış yağlar olmak üzere 2 gruba ayrılıyor. Tereyağı, kuyruk yağı, süt grubu besinler (süt, yoğurt, peynir) ile alınan yağlar yani hayvansal kaynaklı besinlerden gelen yağlar doymuş yağlardır. Zeytinyağı, ayçiçeği yağı, fındık yağı gibi bitkisel kaynaklı yağlar doymamış yağlardır.

Bunların yanında sağlığımız ve vücudumuz için öneme sahip olan ve sağlıklı yağlar arasında sayılan omega-3 yağ asitleri vardır. Zengin kaynakları, derin su balıkları, ceviz, semizotu, kanola yağı, keten tohumu, keten tohumu yağıdır.

Yağsız Beslenme Hatasına Düşmeyin!

Beslenmede sağlıklı yağlara yer vermek iyi kolesterolü yükseltir, damar sağlığını iyileştirir. Yaşlanmayı geciktirir, cildi güzelleştirir. Doygunluğu artırır. Beslenmede yağ azaltıldığında doygunluk hissi azalır ve sürekli atıştırma hali oluşur. Bu durum da kilo artışıyla sonuçlanır.

Vücutta hormonların yapısına katılan yağlar, beslenmede sıfırlandığında hormonal rahatsızlıklara, insülin hormonuna bağlı kilo problemlerine neden olabilir. Ayrıca yemekleri lezzetlendirme, doyma sinyalinin gönderilmesinde de göreve sahiptirler.

Ne Yapmak Gerekiyor?

Günlük beslenmenizde doymuş yağlara daha az, doymamış ve sağlıklı yağlara daha çok yer verebilirsiniz. Öğünlerinizde 1 tatlı kaşığı zeytinyağı-keten tohumu yağı, 5 zeytin, 2 tam ceviz, 5 fındık-badem gibi yağ grubu besinleri değiştirerek tüketebilirsiniz. Hindistan cevizi, avokado gibi yağ içeren meyveler ara öğünlerde 1 porsiyon tercih edilebilir. Katı yağ ile yapılan hamur işlerini, yağlı ve derili et türlerini tercih etmeyip doymuş yağı azaltabilirsiniz. Haftada 2 kez mutlaka balık tüketerek, semizotu, brokoli, koyu yeşil sebzelerle yapılan yemeklere yer vererek sağlıklı yağları uygun miktarlarda tüketebilirsiniz.

Her ne kadar sağlıklı olsa da 1 gram yağın 9 kalori olduğu unutulmamalı, porsiyon kontrolü ile beslenmede yer verilmelidir.