Uzmanlardan çok önemli 'anne sütü' uyarısı!

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mevlit Korkmaz, normal gibi görülen ve zamanla düzelir düşüncesiyle tedavisi ertelenen çocuklardaki kabızlığın, makatta yara ve kanama, kaka tutma, kaka kaçırma, hatta büyüme ve gelişmede duraksama gibi komplikasyonlara neden olabildiğini belirtti.

Kabızlık başlangıcını çok çeşitli nedenlerle olabildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Mevlit Korkmaz, “Küçük çocuklarda, yeterince anne sütü alamama ve mama ile beslenme, ek gıdaya başlama, anüs çevresi pişik ve apse gelişmesi, enfeksiyonlar kabızlık nedeni olabilir. Daha büyük çocuklarda ise oyuna dalıp kaka tutma, okulda veya kreşte kakasını yapamama, kuru ve lifsiz gıda tüketimi nedenler arasında” şeklinde konuştu.



KABIZLIK TAMAMEN GEÇMEYEBİLİR!

Her kabızlık sorununun tamamen düzelemeyebileceğine vurgu yapan Dr. Mevlit Korkmaz, “Kabızlığa neden olabilecek ve tedavisi gerçekten çok zor olan pek çok hastalık vardır. Özellikle anne-babada da kabızlık varsa çocuklar da bu sıkıntıyı çeker. Bu hastaların bir kısmı büyüdükçe pelvik kaslar ve karın içi basıncını iyi kullanarak kaka yapmayı daha düzenli hale getirebilir. Ancak bunların iyi takip edilerek tanı ve tedavi konusunda gerçekten her şeyin yapıldığından emin olmak gerekir” dedi.

