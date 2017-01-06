Uzmanlardan korkutan uyarı, 15 yıl içinde...

Sosyal Hizmetler Uzmanı Barış Başel, önümüzdeki 15 yıl içinde ülkedeki en ciddi sorunlarından birinin alkolizm olacağı uyarısında bulundu.

Sosyal Hizmetler Uzmanı Barış Başel, ülkede bağımlılıkla mücadele politikasının salt uyuşturucuyla sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çekerek, alkol, kumar ve seks bağımlılığı yanında, sanal oyun bağımlısı bir neslin yetiştiğinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Başel: Ülkede hiçbir önleme politikası yok. 300 bin nüfuslu toplumda milyon litre civarında alkol tüketimi var. 15 yıl içinde ülkedeki en ciddi problemlerden biri alkolizm olacak. Kimse bu büyük tehdidi fark etmiyor.

Sosyal Hizmetler Uzmanı Barış Başel, hükümetin uyuşturucu ile mücadele politikasına ayırdığı bir bütçenin olmadığını ifade etti. Başel, her hükümet döneminde yeniden uyuşturucu konusunu keşfeder gibi komisyonların kurulduğunu belirterek, emek veren insanların ise çalışmalarının rafa kaldırıldığını söyledi.

Kaynak: Yeni Bakış - Deniz Abidin / Haberin Tamamı İçin Tıklayın



