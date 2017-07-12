Suna ERDEN -STARKIBRIS



Şiddet olaylarının tırmanışa geçtiği son zamanlarda sokak ortasında bu yıl üçüncü cinayet vakası yaşandı. Gazimağusa’da Nisan ayı içerisinde Burcu Okumuş’un sokak ortasında bıçaklanarak öldürülmesi, bu olaydan 3 gün sonra Lefkoşa’da UKÜ yerleşkesi içerisinde Gamze Pehlivan’ın hem bıçaklanarak hem de yakılarak katledilmesinin ardından dün sabah vahşet Girne sokaklarına taşındı. Sabahın erken saatlerinde sokak ortasında kavga eden Melih Arnavut ile Ukraynalı Eshref Abdülkariov’un tartışması kanlı bitti. Alkollü olan Arnavut, tartışma esnasında Abdülkariov’u bıçaklayarak öldürdü.



BIÇAKLA CANINDAN ETTİ



Girne’de dün sabah saat 05.00 sıralarında yaşanan olayda alkol tesiri altında kavga eden iki arkadaşın sonu facia ile sonuçlandı. Melih Arnavut, tartıştığı Eshref Abdülkariov’u bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralanan Abdülkariov önce Girne Akçiçek Hastanesi’ne, ardından Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Eshref Abdülkariov hastaneye götürülürken ambulansta hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan zanlı ise evinde tespit edilerek gözaltına alındı. Hakkında “adam öldürme, ağır yaralama, kanunsuz bıçak taşıma ve sarhoşluk suçlarından” suçlarından soruşturma başlatılan zanlı dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.



KAN KAYBINDAN ÖLDÜ



Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş Eren Gözügüzel, zanlı Melih Arnavut ve Eshref Abdülkariov’un sabah saat 05.00 raddelerinde Bahriyeliler Sokak’ta kavgaya tutuştuklarını söyledi. Gözügüzel, görgü tanıklarının ilk ifadelerine göre, zanlı Melih Arnavut’un tasarrufunda bulundurduğu bıçakla, tartıştığı Eshref Abdülkariov’un karnına saplayarak olay yerinden kaçtığını kaydetti. Polis, zanlı Arnavut’un 197 promil alkollü olduğunu açıkladı. Müfettiş Eren Gözügüzel, Abdülkariov’un olayın ardından ağır yaralandığını ve “112” Hızır Servis ile Girne Akçiçek Hastanesi’ne ardından da Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını aşırı kan kaybı nedeniyle sabah 05.40 sıralarında yaşamını kaybettiğini kaydetti.



EVİNDE YAKALANDI



Soruşturmayı yürüten Müfettiş Eren Gözügüzel, yapılan ilk soruşturmanın ardından zanlı Melih Arnavut’un olay yerinden kaçtığını ve sabah saatlerinde evinde tespit edilerek mahkeme emri ile tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın çok yeni olduğuna dikkati çeken Gözügüzel, bölgedeki kamera kayıtlarının inceleneceğini, alınması gereken çevre şahadeti olduğunu belirterek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.



GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR



Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğlu, adam öldürme ve ağır yaralama suçlarının, toplumda tedirginlik yaratan, toplum düzenini bozan ve gün geçtikçe yaygınlaşan ciddi suçlar olduğuna vurgu yaptı ve olgular ışığında zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.