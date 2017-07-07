Vahşi cinayeti itiraf ettiler!

Türkiye'de Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 2 kişi, Suriyeli hamile bir kadın ve 10 aylık bebeğini öldürdü. Kadının Suriyeli eşiyle aynı fabrikada çalışan 2 Türk gözaltına alındı. Sorgularında cinayeti nasıl işlediklerini itiraf eden zanlılar adliyeye sevk edildi. Çok sayıda kişi adliye önünde toplanarak içeri girmek istedi. Polis kalabalığı güçlükle dağıttı.

Hamile kadın ve 10 aylık bebeğini kaçırdılar, ikisini de ormana götürüp öldürdüler.



Cinayet, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde işlendi. İlçede yaşayan Suriyeli Halid Al-Rahmun, fabrikadaki gece mesaisinden sonra evine gitti.



Kapı zorlanarak açılmıştı. Halid Al-Rahmun'un 9 aylık hamile eşi Emani Al-Rahmun ve 10 aylık bebeği evde yoktu.



Arama çalışması başlatıldı, bu sırada anne ve bebeğinin cenazeleri ormanlık alanda köylüler tarafından bulundu.



Polis olayla ilgili, Halid Al-Rahmun'la aynı fabrikada çalışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar sorgularında cinayeti itiraf etti.

Halid Al-Rahmun'la tartışan 2 zanlı, Suriyeli işçi fabrikada mesaideyken evine gitti. Zanlılar kapıyı levyeyle açtı, 19 yaşındaki Emani Al-Rahmun ve 10 aylık bebeğini kaçırıp ormana götürdü.

DOĞUM İÇİN BUGÜN HASTANEYE YATIRILMASI PLANLANIYORDU



Zanlılar, Suriyeli kadın ile bebeğini taşla darp ederek öldürdüklerini anlattı. Hamile kadına cinayetten önce cinsel saldırıda bulunulduğu da iddia edildi. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Hamile olan Emani Al-Rahmun'un doğum için bugün hastaneye yatırılmasının planlandığı öğrenildi.

AİLE BAKANI'NDAN TEPKİ

Bu arada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya cinayete Twitter'dan şu ifadelerle tepki gösterdi:

''Bu vahşeti gerçekleştirenler insan olamaz. Terörün ve barbarlığın ırkı, milliyeti yok. Yaptıklarının cezasını en ağır şekilde çekmeliler."

Bakan Kaya, ''Suriyeli kardeşlerimizi hedef gösterenlerin Suriye'deki zalim rejimden hiçbir farkı yoktur" ifadesini de kullandı.

ADLİYENİN ÖNÜNDE TOPLANANLAR TEPKİ GÖSTERDİ



Zanlılar adliyeye sevk edildi. Haberi duyan çok sayıda kişi adliye önünde toplandı. Kalabalık, zanlılara tepki göstererek binaya girmek istedi. Polis cop kullanarak kalabalığı dağıttı.