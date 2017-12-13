Van Persie La Galaxy'yle anlaştı

Fenerbahçe'nin son yıllarda yaptığı en kötü transferlerin başında gelen Van Persie, Ocak'ta takımdan ayrılıyor.

TÜRKİYE KARİYERİ SAKATLIKLARLA GEÇTİ

Aylık 490 bin euroluk kazancıyla Süper Lig'de en çok kazanan isim olan Van Persie, yaklaşık 3 yıllık Türkiye macerasının büyük bölümünü sakat geçirdi. 14 defa sakatlanan Hollandalı yıldız, Fenerbahçe'de beklentilerin çok uzağında kaldı.

Sarı-lacivertli ekip, Van Persie'yi devre arasında serbest bırakarak hem kadroda Eljif Elmas'a yer açmak hem de oyuncunun maliyetinden kurtulmanın planlarını yapıyor. Aykut Kocaman'ın da istemediği Van Persie, Amerika Ligi takımlarından Los Angeles Galaxy'ye imza atmak üzere.

AMERİKA'YA TRANSFER OLACAK

Miiliyet gazetesi Fenerbahçe muhabiri Sedan Ok da Hollandalı futbolcunun transferini açıkladı. Ok, "Van Persie ile yollar ayrılacak. Taraftarla ilişkisi de koptu, kredisi kalmadı, sakat sakat geldi, müzmin sakatlığı var. Böyle bir gerçek var. Van Persie'nin genelde mutsuzluğu yüzüne vuruyor. La Galaxy'nin yetkilileri ile RVP'nin menajeri görüşme yaptı. Yüzde 90-95 oranında anlaşma sağlandı. Bundan sonra top yönetimde." dedi.