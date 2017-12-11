Vatan Şaşmaz cinayetinde flaş gelişme

Merhum Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Vatan Şaşmaz'ın eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Filiz Aker hakkındaki otopsi raporunun dosyaya girmesinin ardından savcılık dosyayı kapattı. Olay kayıtlara Filiz Aker’in Vatan Şaşmaz'ı aralarındaki tartışmanın ardından öldürmesi ve intihar etmesi olarak geçti. Milliyet’in haberine göre, Vatan Şaşmaz, Beşiktaş'taki 5 yıldızlı bir otelde eski manken Filiz Aker tarafından vurularak öldürülmüş, olayın ardından Aker de aynı silahla intihar etmişti.