Vatandaş Karanlıktan Şikayetçi: Sokak Lambaları Yanmıyor

Yenikent’te Serenat Sokak ve Nilüfer Sokak’ta aylardır yanmayan sokak aydınlatma lambaları vatandaşı zor durumda bıraktı.



Dilekçe vermelerine rağmen yetkililerin herhangi bir çalışma yapmadığını belirten vatandaşlar akşam saatlerinde karanlıktan korktuklarını ve duruma bir çare bulunması gerektiğini kaydettiler



HABER KIBRIS’a ulaşan bölge sakinlerinden Fatma Ramiz oturduğu sokaktaki sokak lambalarının dört yıldır sürekli bozulduğundan, son iki ay ise hiç yanmadığından ve nereye müracaat ettiyse bir çözüm bulamadığından dert yandı.



İşte Fatma Ramiz’in şikayeti



Yenikent’e dört sene önce taşındım. Bu dört yıl boyunca sokak lambalarımız sürekli bozuluyor bir gün yanarsa üç gün karanlık. Son bir buçuk aydır sokak lambalarımız hiç yanmaz. Evimize solar sistem taktırdık buna rağmen sokak aydınlatması için her ay 50 TL öderik. Ancak gece olunca sokağımız zifiri karanlık. Bu karanlıkta insanın başıan her türlü kötülük gelebilir. Elektrik kurumu ilgileneceğiz dedi ama ne gelen var ne giden. Biz artık bu duruma bir çare bulunmasını istiyoruz”