Vatandaş o yol için tedbir alınmasını istiyor

Pazar günü Girne Alsancak Çevreyolu’nda meydana gelen ve Türkmenistan uyruklu 29 yaşındaki Azamad Rajapov’un hayatını kaybetmesine neden olan kaza bölge halkını isyan noktasına getirdi.

Haber Kıbrıs’a ulaşan Kemal Pişmiş Caddesi sakinleri söz konusu yolda her hafta bir kaza meydana geldiğini ve yetkililerin biran önce tedbir alması gerektiğini kaydetti.

Söz konusu yola radar takılması için imza toplayacaklarını belirten bölge sakinleri “biz bu yola çıkmaya korkuyoruz, hız önleyici tedbirler alınmasını istiyoruz, her gün fren sesi duymaktan psikolojimiz bozuldu. Yetkililer bir şey yapmazsa bu yolda birileri ölmeye devam edecek” dedi.

Girne çevreyolunda feci kazanın yaşandığı keskin viraj üzerinde hız tespit kamerası takılması için Ulaştırma Bakanlığı’na, Polis Genel Müdürlüğü ve Girne Belediyesi’ne müracaat yaptıklarını anlatan bölge sakinleri çabanın sonuçsuz kaldığını söylediler.

Vatandaş “Yetkililerin önlem alması için kaç can daha gitmesi lazım. Neden önlem alınmıyor? Bu yolda bu kaçıncı kaza?” diye sorarak isyan etti.

HABER KIBRIS